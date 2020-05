Conta de água terá mais informações para clientes da Sanesul

©DIVULGAÇÃO Um relacionamento forte e duradouro ao longo de 40 anos, e que a Sanesul vem fortalecendo com seus clientes e colaboradores. Essa relação fica mais afinada a cada dia e ganha um reforço com a nova conta de água que começa a ser distribuída no dia 16 de Maio.





A cada temporada, no verso da conta Sanesul, assuntos importantes vão estar em destaque para ajudar a vida de mais de 1,5 milhão de sul-mato-grossenses.





“Nós queremos aproveitar cada espaço para falar com o nosso cliente. Por isso, utilizamos o verso da conta de água para levar informação, assuntos importantes e essenciais para melhorar a qualidade de vida de cada sul-mato-grossense. Neste período em que enfrentamos a pandemia do Coronavírus, vamos dar dicas de como se prevenir”, comentou Walter Carneiro Jr – Diretor Presidente da Sanesul.





Além das informações importantes sobre assuntos como saúde e qualidade de vida, o espaço vai ser utilizado também para enfatizar o fortalecimento das parcerias entre a Sanesul e seus clientes.





“Nossa tarefa é garantir todos os dias o cumprimento da missão da empresa, ou seja, levar saúde por meio do saneamento para o sul-mato-grossense. É água tratada e coleta e tratamento de esgoto para a população dos 68 municípios operados. Mas, para que isso ocorra, é necessário enfatizar a necessidade de novos investimentos, que são possíveis com a arrecadação de recursos que vem do pagamento assíduo da tarifa da conta de água”, finaliza o Diretor Presidente da empresa.





No verso da conta de água o cliente poderá, de forma simples e rápida, encontrar todos os canais de informação com a Sanesul. Além disso, o espaço reservado terá dicas de como ficar em dia com essa parceria, fortalecendo o benefício que é coletivo e se traduz em novos investimentos na rede de abastecimento.



ATENDIMENTOS:



O atendimento no 0800 está disponível 24 horas. Tenha em mãos os documentos pessoais, ou uma cópia de sua conta de água para agilizar o atendimento.



A agência virtual da SANESUL está disponível também no APP. Pelo celular você terá todos os serviços executados pela SANESUL.



Abaixo estão os links de atendimento externo:



Para baixar o APP SANESUL clique no link



Atendimento do CALL CENTER gratuito e 24 horas: 0800 67 6010



Dúvidas e informações dos serviços na AGÊNCIA VIRTUA L







