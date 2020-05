Terça-feira chuvosa tem máxima de 33°C, alertas de tempestade e nova frente fria

Sul-mato-grossense nem esquentou por completo e nova onda de temperaturas mais baixas chega ao estado

Nem deu tempo do sul-mato-grossense se aquecer com a elevação das temperaturas desde o último sábado (9). Nesta terça-feira (11), nova onda de frio se instala no estado pelo menos até sexta-feira (15) e a chuva já chegou de madrugada com dois alertas de fortes tempestades para vários municípios de Mato Grosso do Sul. A máxima será de 33°C nesta terça.





Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) atua sobre o estado canal de baixa pressão que traz calor e umidade da Amazônia, passa pela região oeste e encontra uma frente fria no Rio Grande do Sul. Enquanto passa, promove pancadas de chuva com trovoadas nas cidades da região oeste.





Ainda assim, a chuva começa a preparar terreno em outras regiões com muita nebulosidade e a chegada de algumas pancadas, segundo Inmet. Amanhã (13), a previsão é de ainda mais chuva com fortes pancadas na região sudoeste.





Na quinta-feira (14), as pancadas diminuem enquanto o frio se intensifica com a entrada de uma massa fria e seca e é o dia em que as temperaturas sofrerão maior declínio, conforme o Inmet.





Nesta terça-feira – As pancadas isoladas e as trovoadas estão previstas para todas as regiões. Em Campo Grande a máxima será de 27°C e a mínima de 20°C. A previsão para o centro norte em São Gabriel do Oeste e Coxim é de chuva e trovoadas também, com máxima de 32°C e mínima de 20°C.





No leste, Selvíria, Santa Rita do Pardo e Três Lagoas atingem máxima de 33°C com mínima de 18°C. Aquidauana, Miranda e Corumbá terão máxima de 32°C e mínima de 22°C e no sul e sudoeste, de Bonito a Ponta Porã, passando por Dourados, a previsão é de máxima de 26°C e mínima de 19°C.





Por Izabela Sanchez