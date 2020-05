Terça-feira amanhece frio, mas o dia será de sol com máximas de 27ºC no Estado

Na Capital, a temperatura máxima será de 23ºC com umidade relativa do ar entre 80% e 40%

O dia em Campo Grande amanheceu um pouco mais quente que ontem com mínima de 9.2ºC, por volta das 6h. A previsão para Mato Grosso do Sul nesta terça-feira é de tempo claro a parcialmente nublado com máxima de 27ºC e umidade relativa do ar entre 35% a 95%, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Na Capital, a temperatura máxima será de 23ºC com umidade relativa do ar entre 80% e 40%. Em Sidrolândia, São Gabriel do Oeste e Rochedo, as mínimas serão de 25ºC, em Coxim, Dourados, Ponta Porã e Rio Brilhante 26ºC, em Sonora, Paranaíba, Selvíria, Chapadão do Sul 25ºC, em Porto Murtinho, Corumbá, Ladário e Miranda 27ºC.





Hoje e a manhã, o sol aparece entre poucas nuvens. As temperaturas da madrugada e da manhã sofrem ligeira elevação e os termômetros se elevam rapidamente durante o dia. Os ventos de sul e sudeste (nas cidades de Bodoquena, Bela Vista, Bonito, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Jardim e Nioaque) estarão fracos a moderados.





Para a quinta e sexta-feira, as temperaturas se elevam rapidamente durante o dia depois de um amanhecer relativamente frio. Ocorre baixa umidade relativa do ar no período da tarde. Os ventos estarão de nordeste e norte (Alcinópolis, Camapuã, Coxim, Figueirão, Pedro Gomes) e mais intensos.





Por Viviane Oliveira