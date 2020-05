HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (26)

Áries - 21/03 a 20/04





Lua e Netuno fecham na parceria e abrem o dia trocando likes, realçando suas habilidades manuais, artísticas e a sua capacidade de imaginação. Seu desempenho profissional será mais produtivo se você tiver segurança e confiança no que faz, por isso, priorize as tarefas para as quais demonstra mais desenvoltura e experiência. Fugir de agitação ao trabalhar em casa, procurando um canto mais tranquilo, também vai te ajudar. Mas a Lua fica em oposição com Plutão e Júpiter entre o fim da tarde e a noite, recomendando cautela com divergências e choques de opinião com parentes mais velhos e pessoas que exercem autoridade. Na conquista, você só vai se envolver se sentir firmeza nas intenções do crush: se tiver dúvidas no coração, tende a esperar algo mais concreto. Quem já achou a sua alma gêmea vai sentir grande prazer em curtir seu ninho, seu love e sua família.





Touro - 21/04 a 20/05





Inspiração não vai faltar para o seu signo nesta terça, principalmente no período da manhã. Quem avisa é a fada sensata Lua, que faz um belo trígono com Netuno, empoderando seu lado inventivo e a sua comunicação. Trocar ideias com os colegas deve garantir projetos inovadores e soluções supercriativas no trabalho. Por isso, aproveite para participar mais das reuniões - mesmo aquelas que poderiam ser resolvidas com um e-mail - e de decisões importantes, mesmo que seja através de videoconferência ou outro recurso. Hoje você terá ótimos argumentos para defender suas opiniões e pode fazer ótimos acordos. Contudo, a Lua treta com Júpiter e Plutão e recomenda a evitar mudanças em sua rotina entre o fim da tarde e à noite: não abrace mais coisas do que pode dar conta. Na paquera, seu jeito estará ainda mais expressivo e encantador. No romance, bom período para ter conversas importantes, cordiais e esclarecedoras com seu amor.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





O céu envia good vibes para sua carreira e os reflexos positivos devem se estender para as suas finanças, por isso, trabalhe com garra e fique de antena ligada nas oportunidades de aumentar seus ganhos. A Lua segue o baile em sua Casa da Fortuna e tá toda amorzinho com Netuno no período da manhã, indicando um bom momento para exibir suas habilidades na vida profissional e alcançar vitórias no campo material. Há chance de conseguir uma conquista importante ou até uma graninha extra por um serviço realizado. Eu ouvi um amém? No fim do dia, a Lua se desentende com Plutão e Júpiter, recomendando mais atenção com assuntos pendentes ou que requerem sigilo. Na paixão, seu coração vai pedir um amor seguro, estável e tranquilo: há tendência de se mostrar mais exigente na paquera. A dois, fortaleça os laços de união e esqueça pequenas diferenças. É hora de valorizar o par e apostar em seu lado sensuellen na intimidade.





Câncer - 21/06 a 21/07





Com a Lua brilhando em seu signo, você vai estar superpop e as suas chances de sucesso devem aumentar. Para melhorar, seu astro regente ainda troca excelentes vibrações com Netuno no período da manhã, influência que deve abrir os seus caminhos e incentivar o seu aperfeiçoamento, seja pessoal, profissional ou mesmo espiritual. Você vai se sair muito bem nos estudos ou no treinamento para uma nova função ou novo emprego. Mostre que tem disposição e interesse em aprender coisas diferentes e progredir. Mas a Lua treta com Plutão à tarde e aconselha: evite o clima de rivalidades com colegas - não é hora de fomentar disputas e, sim, de estimular a cooperação e o trabalho em equipe. No lado amoroso, você vai esbanjar charme, mas não vai se contentar com aventuras. Seu coração quer compromisso. Se já tem seu par, aprofunde os laços de amor e confiança com seu love.





Leão - 22/07 a 22/08





Ei, Leão! Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima! Pois é, meus consagrados, vocês não devem nem podem desanimar diante das dificuldades. Acredite mais na sua intuição, encare os problemas e faça as mudanças necessárias para ter um dia melhor. A Lua se movimenta em sua 12ª Casa e fica em paz com Netuno no período da manhã, incentivando sua capacidade de concentração, sua força interior e também seu potencial criativo. É hora de botar fé em seu taco e dar asas à sua imaginação ao realizar suas atividades. Se mantiver o foco nas tarefas e não se distrair com outros interesses, vai deixar o serviço todo em dia e se orgulhará dos resultados. No fim da tarde, Plutão e Júpiter ficarão opostos à Lua e aconselham a cuidar com mais carinho do seu organismo. No amor, dúvidas ou decepções recentes podem deixar seu coração inseguro. Reaja, mas procure adotar uma postura discreta sobre suas conquistas. Na relação a dois, o momento pede confiança e privacidade.





Virgem - 23/08 a 22/09





O céu estimula as parcerias e sociedades para o seu signo, por isso, una-se aos colegas de confiança para cumprir as metas e conquistar os objetivos em comum. Contatos e conversas com pessoas que têm interesses e ideais parecidos com os seus vão fluir muito bem no período da manhã, quando a Lua e Netuno vão jogar no seu time. Amigos estarão ao seu lado para o que der e vier e podem até te ajudar a alcançar um sonho. As influências de pessoas queridas serão sentidas inclusive nas paqueras: gente que estima pode te dar uma força para ampliar seu círculo de amizades, principalmente nas redes sociais. Não fazem mais do que a obrigação, não é mesmo? Mas convém ficar de olho entre o fim da tarde e à noite, período em que a Lua vai formar oposição com Plutão e Júpiter, portanto, nada de pagar de louca: explore a prudência que possui e evite se entusiasmar demais com as aparências. No romance, a fase promete ser cúmplice e carinhosa. Namore muito!





Libra - 23/09 a 22/10





A Lua deixa seu signo mais ambicioso e garante que o período é indicado para você se destacar no que faz. Invista toda sua energia para alcançar seus objetivos e confie plenamente em seus talentos. Pela manhã, a Lua forma aspecto maravigold com Netuno, dando sinal verde para sobressair e ter sucesso em suas atividades. Fada sensata que fala, né? Sua imaginação fértil e seus dons estarão em alta e vão abastecer seu prestígio profissional. Sua vaidade também será maior: bom dia para iniciar uma dieta, cuidar do corpo e da aparência. Entre o fim da tarde e a noite, talvez tenha que resolver um atrito ou problema em família: Plutão e Júpiter recomendam a agir com mais jogo de cintura. Na paixão, quem está livre pode se interessar por alguém do trabalho ou por um crush muito influente e poderoso. No relacionamento com o par, é hora de curtir o clima de cumplicidade, falar do futuro e fazer planos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Os estudos continuam favorecidos e você deve agarrar qualquer oportunidade de fazer um curso ou treinamento para que possa melhorar seu currículo. O recado é da Lua, que segue em sua Casa 9, estimulando sua vontade de expandir horizontes, aprender e se aperfeiçoar. De buenas com Netuno, a Lua ainda revela que você também vai se destacar por sua criatividade e seu raciocínio rápido em tudo o que fizer, ainda mais no trabalho. Porém, fique esperto(a) à tardinha, quando a Lua briga com Plutão e aponta risco de treta em alguns contatos. No amor, pode rolar um clima de encantamento, mas afinidades de ideias serão essenciais para você alimentar interesse. Converse e conheça melhor o crush para a paquera ter chance de decolar. Momento de ótima sintonia na união. Você e seu par vão curtir um período embalado por muito diálogo e romantismo.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Se depender da influência da Lua, hoje você vai sentir um desejo maior de mudar o que incomoda e pode começar em casa: faça uma boa faxina e separe para doação o que não usa mais para deixar seu cantinho mais convidativo e gostoso, livre de energias estagnadas. Lua e Netuno ficam em ótimo aspecto durante o período da manhã e dão sinal verde para arrumar seu lar, mexer na decoração e tornar seu espaço mais acolhedor. No trabalho, tudo indica que vai querer mais estabilidade e terá um bom traquejo para lidar com tarefas complexas. Há possibilidade real oficial de ganhar uma grana inesperada. Seria para glorificar de pé? Seria, mas não gaste à toa! Entre o fim da tarde e a noite, Plutão e Júpiter recomendam cautela com despesas. Paixão em clima intenso: deve rolar muita sedução na paquera e no romance. Deixe claro o que quer, mas sem exagerar nas cobranças. Desejos à flor da pele. Credo, que delícia!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





O céu indica que você pode fazer parcerias e acordos muito vantajosos ao longo do dia. A Lua troca likes com Netuno e dá carta branca para você se aliar a quem tenha opiniões e ideais que batem com os seus. É hora de somar forças com os colegas, compartilhar técnicas, informações e experiências para tornar o trabalho mais produtivo. Da metade da tarde em diante, a Lua fica em oposição com Plutão e Júpiter, astros que seguem ativos em seu signo, aconselhando a ter mais tolerância e tato com quem divergir de você. Convém controlar suas reações e mostrar mais diplomacia ao expor o que pensa. No campo amoroso, o desejo de viver uma relação verdadeira e duradoura será ainda maior. Há chance de começar um namoro, mesmo à distância. Se você já achou seu par, aprofunde a relação e converse mais com sua cara-metade.





Aquário - 21/01 a 19/02





Aquário, ,meu cristalzinho, ouça a dica esperta da Lua nesta terça: você pode aumentar a sua produtividade no trabalho com um pouco mais de disciplina e organização. Então, bora ler as previsões no site rapidinho e focar no que interessa logo em seguida! Isso também deve ter um impacto positivo para o seu bolso. É que Netuno recebe as energias harmoniosas da Lua no período da manhã e essa influência vai favorecer os seus interesses materiais. Fique olho nas oportunidades de aumentar seus ganhos e explore os dons criativos do seu signo. Só não assuma tarefas demais: respeite seus limites e a sua saúde, principalmente entre a metade da tarde e a noite, quando Plutão e Júpiter indicam oscilações no astral. Nos assuntos do coração, contatos e conversas com colega podem despertar novos sentimentos. No relacionamento a dois, compartilhem sonhos, planos e ajudem um ao outro. Agora, o romance pede cooperação e união de esforços.



Peixes - 20/02 a 20/03





Hoje a Lua segue o baile em sua Casa 5, irradiando ótimas vibrações em harmonia com Netuno, seu regente e maior aliado. Esses astros vão realçar seu charme, simpatia e bom humor, garantindo que a sorte vai soprar em sua direção e você irá se destacar em tudo que fizer. No trabalho, vai mostrar o tamanho da sua criatividade e também saberá atender as expectativas alheias: será muito fácil atrair clientes e agradar as pessoas, ainda que seja virtualmente. É pra glorificar de pé, hein? Em família, a sintonia com filhos e gente jovem será incrível e deve rolar um clima de maior leveza. Com amigos, bate papos nas redes sociais serão superanimados, só evite dar trela para gente falsiane e para quem não confia muito. Mas é nas paqueras que a sua estrela vai brilhar ainda mais. Pode até pintar um lance com um crush que anda trocando uma porção de likes e mensagens. No romance, o entrosamento será delicioso.



Por João Bidu