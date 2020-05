Taxista apanha de vizinhos por tentar estuprar moradora durante apagão

Homem de 29 anos aproveitou falta de energia em condomínio para invadir casa de vizinha, mas ela conseguiu gritar por socorro

Momento em que taxista era conduzido à delegacia por policial militar ©Adilson Domingos

Taxista de 29 anos de idade, identificado apenas como José, foi preso na noite desta terça-feira (19) em Dourados, a 233 km de Campo Grande, após tentar estuprar a vizinha, de 34 anos. O caso ocorreu no residencial Ildefonso Pedroso, localizado na região sul da cidade. O homem foi detido e espancado pelos vizinhos e quando a Polícia Militar chegou ao local ele estava amarrado.





De acordo com informações apuradas no local, faltou energia elétrica ontem à noite no condomínio popular de 512 apartamentos. José teria aproveitado a escuridão para invadir o apartamento da vizinha e tentar estuprá-la.





A mulher contou que foi surpreendida com o homem em cima dela e começou a gritar. Outros vizinhos ouviram os gritos e correram até o apartamento da vítima. O taxista foi agredido e amarrado até a chegada da Força Tática da PM. Ele tinha ferimentos no rosto.





Levado para a Depac (Delegacia Especializada de Atendimento Comunitário), José confessou o crime e disse não saber o motivo por ter tentado estuprar a vizinha. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de estupro. (Colaborou Adilson Domingos).





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Helio de Freitas, de Dourados