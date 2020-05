SOLIDARIEDADE| Energisa promove campanha de assistência a idosos

Doações na plataforma de financiamento coletivo podem ser feitas até o dia 22 de maio

Verba será convertida em doações para o Asilo São João Bosco e a Sirpha Lar do Idoso - instituições que cuidam de idosos em Mato Grosso do Sul

A Energisa abriu para toda a sociedade, até o dia 22 de maio (sexta-feira), a campanha de financiamento coletivo para a compra de kits de higiene e alimentos para instituições que atendem idosos. O projeto, que faz parte do movimento Energia do Bem, teve início com a participação de colaboradores da empresa e seus amigos e familiares. A campanha funciona no modelo de match funding, em que para cada Real doado, a Energisa doa mais R$ 1.





Aberta em parceria com a plataforma Evoé no dia 6 de abril, a campanha beneficiará 38 instituições nos 11 estados onde a empresa distribui energia elétrica, sendo duas em Mato Grosso do Sul, como o Asilo São João Bosco e a Sirpha Lar do Idoso. Para participar, as pessoas devem realizar as doações através do site: https://evoe.cc/energiadobem





A empresa possui projetos de voluntariado envolvendo os colaboradores, e a campanha foi a forma de dar continuidade à prática neste momento de isolamento social causado pela pandemia de Covid-19, como conta Daniele Salomão, Vice-Presidente de Gente e Gestão do Grupo Energisa. “A campanha de auxílio a instituições que abrigam idosos é uma de nossas contribuições para buscar alternativas a quem mais precisa de nossa solidariedade, em diversos lugares do país”, afirma a executiva.





Sobre o Energia do Bem





A campanha de assistência aos idosos integra o Movimento Energia do Bem, liderado pela Energisa junto com 13 parceiros para viabilizar ações emergenciais que ajudem a superar a crise humanitária provocada pela pandemia nos 11 estados onde atua. As iniciativas incluem doação e manutenção de ventiladores pulmonares, obras elétricas em unidades públicas de saúde e a captação de recursos para assistência a idosos. Também foi criado o portal Energia do Bem ( https://www.movimentoenergiadobem.com.br/ ), com informações confiáveis sobre a doença e conteúdo para reduzir os impactos do isolamento social.





Sobre a Energisa





Com 115 anos de história, o Grupo Energisa é o 5º maior em distribuição de energia elétrica. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 16,9 bilhões (ano 2019), o Grupo atende a 7,8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de quase 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar aproximadamente 19 mil empregos diretos e indiretos.





Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, geração, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de Call Center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora) e soluções em energias renováveis (Alsol).







ASSECOM