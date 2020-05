"Sou contra ganhar mandato na caneta", diz prefeito de Ponta Porã sobre prorrogação

O prefeito de Ponta Porã, arquiteto Hélio Peluffo (PSDB), reagiu à proposta de prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos por conta da pandemia, afirmando que “sou contra ganhar mandato na caneta, justamente agora que o país vem buscando afirmar suas diretrizes democráticas e fortalecendo as instituições que a representam”.





Assinalando que não pretende polemizar com a Assomasul e outras entidades municipalistas que se inclinam na direção do aumento dos atuais mandatos, Hélio assinalou que existem muitas formas de viabilizar o pleito em 2020, seja com um adiamento nos termos discutidos no Congresso Nacional, seja com ajustes no sistema de votação.





Se as pessoas podem ir aos supermercados, bares e farmácias, e até academias, porque não podem ir votar?, questiona o prefeito, assinalando que mais do que nunca os municípios vão precisar de administradores legítimos, com respaldo popular, para tomarem as decisões que a crise sanitária esta exigir para a recuperação econômica e retomada dos empregos.





Hélio sugeriu filas com distanciamento, ampliação do horário de votação, locais seguros para idosos visando manter o pleito esse ano e, pontuou, se for o caso de coincidência de mandatos, que se faça uma eleição tampão de dois anos com essa finalidade.





“A população precisa de regras claras para aumentar sua confiança na classe política e ter consciência que a responsabilidade de escolha dos governantes é dos cidadãos, o que é a essência da democracia”, assinalou.





