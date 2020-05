Sexta-feira de céu claro e com máxima de 36°C em MS

Segundo o Inmet, não há previsão de chuva para nenhuma região do Estado

O feriado do Dia do Trabalhador, comemorado nesta sexta-feira (1°), será de céu claro e calor em Mato Grosso do Sul. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), não há previsão de chuva para nenhuma região.





Em Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Mundo Novo, Jateí, Antônio João e Aral Moreira, a manhã será de céu claro com períodos parcialmente nublado. À tarde, a previsão é de céu claro com névoa seca. A temperatura máxima será de 32°C.





Na região leste do Estado, o dia também será de céu claro com períodos parcialmente nublado. A máxima poderá chegar aos 33°C em Três Lagoas, Paranaíba, Costa Rica, Brasilândia e Santa Rita do Pardo.





Sonora, Rio Negro, Alcinópolis, Aquidauana, Porto Murtinho e Corumbá, a máxima será de 36°C. O dia será de céu claro e névoa seca no período da tarde.





Por Kerolyn Araújo