HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (1º)

Áries - 21/03 a 20/04





Mercúrio se aproxima de Urano em sua Casa da Fortuna e essa conjunção indica que o mês pode começar com altos e baixos nas finanças. Portanto, o melhor que tem a fazer agora é enxugar os gastos e tentar guardar uma grana para os imprevistos. A boa notícia é que você vai esbanjar criatividade e pode ter ótimas ideias para lucrar: concentre-se em seus planos. Em paz com Vênus, a Lua leonina revela que o feriado tem potencial para ser perfeito nos divertimentos e você tem mais é que aproveitar a folga para fazer o que gosta. Se está livre, use e abuse do seu charme nas paqueras, pois vai conquistar o mundo com a sua simpatia e pode atrair admiradores com facilidade. Na união, é hora de demonstrar e declarar o seu amor.





Touro - 21/04 a 20/05





Graças à união de Mercúrio e Urano, que somam forças em seu signo, seu jeito fica mais leve, solto e comunicativo neste período. O astral do seu signo ganha descontração, fazendo com que seu comportamento se mostre mais falante e extrovertido. Isso tudo deve animar bastante a sua vida social, ainda que os contatos aconteçam virtualmente. Tome a iniciativa, planeje algo legal para o feriado e escape da rotina. Nos relacionamentos pessoais, só não convém abusar da franqueza e da rebeldia, ok? Pode ganhar dinheiro com algo feito em casa ou com a venda de um bem de família. No amor, você vai querer segurança. Pode se envolver com alguém bem-sucedido. A dois, é hora de planejar o futuro com sua cara-metade.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





É feriado e a Lua circula em sua 3ª Casa Astral, indicando um bom dia para fazer contato com pessoas queridas e colocar as notícias em dia. Conversas por aplicativos, vídeos e telefonemas podem deixar esta sexta ainda mais especial. Os astros também favorecem quem planeja mudanças no cotidiano. Nem precisa ser algo muito radical, o importante é inventar algo diferente e escapar um pouco da rotina para renovar as energias. O dia também é positivo para quem precisa estudar ou tem vontade de começar um curso online. Nos assuntos do coração, surpresas podem rolar. Quem está livre pode conhecer alguém pelas redes sociais e se apaixonar já nos primeiros papos. No romance, é o momento certo para estimular o diálogo, falar de tudo o que tem vontade com a pessoa amada. Resolva pequenos atritos numa boa e compartilhe seus sonhos.





Câncer - 21/06 a 21/07





Mercúrio e Urano duplicam energias no setor social do seu Horóscopo e revelam um momento ideal para se entrosar bem com as pessoas queridas. Sua sintonia com os amigos será incrível, então, que tal reunir a turma em uma sala de vídeo e colocar o papo em dia? O céu também estimula as novas amizades. Só controle bem os gastos para evitar preocupações no futuro. É que a Lua circula em sua Casa das Posses e briga com Marte, alertando para altos e baixos na vida financeira, principalmente no período da tarde. No amor, quem está livre vai curtir essa liberdade com muito prazer e sem encanações. Mas se quiser conquistar alguém, saiba que seu poder de sedução vai atrair como ímã. Na união, hoje os desejos vão ferver com o par. Aproveite o astral vibrante para inovar e surpreender seu love!





Leão - 22/07 a 22/08





Hoje a Lua Crescente visita seu signo e traz ótimas energias ao formar aspecto positivo com Vênus. Esses astros vão jogar no seu time e prometem sucesso, já que vão realçar a sua vaidade e popularidade. Capriche no visual e mostre seu charme pelas redes sociais: vai ganhar muitos likes. Boa fase para mudar algo na aparência ou então dar aquele toque customizado em suas roupas: seu bom-gosto se destaca e você terá forte atração por looks modernos e joviais. Conversas com amigos podem trazer muita alegria. Se você está sem um amor, pode até pintar um clima com alguém da turma que você já admira – mande uma mensagem especial. Na vida a dois, vai sextar do jeito que seu coração gosta, com muita paixão e sedução. Estimule o companheirismo e fale do futuro com o mozão.





Virgem - 23/08 a 22/09





O inesperado acontece quando as vibrações de Urano dão as cartas e hoje o astro recebe a companhia de Mercúrio em sua 9ª Casa, revelando que lances imprevistos devem rolar. Pode surgir uma oportunidade de última hora de fazer algo que deseja há tempos. É feriado, então, se não tiver compromisso, embarque nessa experiência que pode te deixar com o astral lá no alto. A Lua percorre um setor não muito positivo, mas está em paz com Vênus e promete um momento agradável em suas tarefas e em seus relacionamentos. Para quem vai ficar em casa, a dica é relaxar, pensar na vida e repor as energias. Aproveite para cuidar da saúde e do visual, mas tenha cautela com a ansiedade, que pode ficar mais forte à tarde por causa das tensões de Marte. Na paixão, atração por colega pode ficar mais intensa e difícil de esconder. A dois, lutem juntos pelo que querem.





Libra - 23/09 a 22/10





Lua e Vênus abrem o dia com um belo sextil, iluminando sua boa estrela e o seu feriado. Hoje os astros realçam a sua criatividade ao mesmo tempo em que ativam o seu espírito de liderança e seu magnetismo libriano. Com graça, simpatia e bons argumentos, você vai se destacar e se impor naturalmente. O momento também é oportuno para resolver um problema ou desafio importante. Mercúrio e Urano favorecem os seus desapegos e revelam que é uma boa hora para se livrar de coisas que não usa mais. Ótima sintonia com amigos e pessoas queridas. Na paquera, seu charme será irresistível e vai ser fácil envolver quem deseja. No romance, não faltarão paixão, sedução e cumplicidade com seu par. Terá ideias incríveis na intimidade: aposte alto!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Mercúrio segue em sua 7ª Casa e se une a Urano, mandando muitas energias para os seus relacionamentos. Suas atenções podem se voltar para as necessidades e expectativas alheias e seu dia será muito melhor se puder estar em boa companhia. Aproveite o feriado para entrar em contato as pessoas queridas e anime a sua vida social, mesmo que seja através de mensagens e conversas online. Hoje a Lua realça sua vaidade e Vênus favorece uma mudança no visual, portanto, não pense duas vezes para dar aquele trato na aparência. Só maneire nos gastos à tarde. Nos assuntos do coração, é um bom momento para iniciar um namoro e falar em compromisso com seu bem. No romance, período intenso com o par. Paixão e desejos vão ferver entre quatro paredes: ouse e surpreenda.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Os astros incentivam você a se envolver com novos interesses e prometem um feriado de boas vibrações. A Lua leonina eleva o seu lado otimista e troca excelentes energias com Venus, indicando uma sexta-feira animada em seus contatos. Não perca uma oportunidade de entrar em sintonia com pessoas e assuntos diferentes, afinal, rotina em dia de folga, nem pensar! Agora, se você está a fim de curtir seu canto e sua casa, é um bom momento para dar uma geral nas suas coisas e até mudar a decoração de alguns ambientes: deixe a imaginação fluir. Para quem busca uma paixão, a dica é sair da mesmice e conhecer gente nova nas redes sociais. Pode surpreender alguém com uma declaração ou então descobrir afinidades com uma pessoa que já conhece. Sintonia invejável na vida a dois





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A ordem das estrelas é se desligar das preocupações e tirar o dia para se divertir. Aproveite o momento de folga para dar um tempo com as obrigações e fazer apenas o que você gosta. Mercúrio soma forças com Urano em seu paraíso astral, acentuando sua vontade de conversar, curtir amenidades, descobrir novas formas de lazer e saborear outras experiências. Vênus, que hoje faz excelente aspecto com a Lua, envia estímulos para aperfeiçoar os cuidados com o seu corpo. Pode se entusiasmar com uma nova dieta, uma reeducação alimentar ou uma mudança no visual: tudo que fizer pela saúde e pela beleza fará bem a você e deve surtir efeitos surpreendentes. A Lua também realça sua sensualidade e promete emoções intensas na conquista e no romance. Coloque as inibições de escanteio e mostre ao love o tamanho do seu poder de sedução. Só não vale cortar o clima com ciúme e cobranças, valeu?





Aquário - 21/01 a 19/02





Peixes - 20/02 a 20/03





Se depender do céu, vai sextar do jeitinho que o seu signo gosta e você terá muitas oportunidades para se conectar com as coisas que te trazem satisfação. Além de elevar o seu poder de comunicação e criatividade, Mercúrio se aproxima de Urano, deixando o seu jeito mais solto, receptivo e extrovertido nos contatos. Conversar com pessoas queridas fará muito bem ao seu astral, por isso, aproveite o dia de folga para telefonar ou mandar uma mensagem a quem estima. Fase harmoniosa em família, ideal para trocar ideias e resolver assuntos corriqueiros. Como a Lua e Vênus enviam generosas energias para a paixão, o feriado pode surpreender seu coração. Na paquera, será mais fácil puxar papo e se abrir com alguém especial. Na união, estimule o diálogo, deixe o seu romantismo pisciano fluir e realize suas fantasias.







Por João Bidu