Sexta-feira amanhece gelado com sensação térmica de 7ºC em Campo Grande

A temperatura máxima em MS deve ficar na casa dos 29ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia)

O dia amanheceu gelado em Campo Grande com temperatura de 10,1ºC e sensação térmica de 7ºC, por volta das 6h desta sexta-feira (8). O tempo fica firme e o sol brilha em todo o Estado. A temperatura máxima em MS deve ficar na casa dos 29ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Não há previsão de chuva para MS.





Na Capital, o dia será claro com névoa seca e períodos parcialmente nublado com máxima de 25ºC e umidade relativa do ar entre 85% e 35%. Em Coxim, Dourados e Ponta Porã, as máximas serão de 23ºC, em Selvíria, Paranaíba, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Ladário, Miranda Porto Murtinho e Corumbá 26ºC, em Sidrolândia, Rochedo e São Gabriel do Oeste 29ºC. As temperaturas sobem no decorrer do final de semana.





Por Viviane Oliveira