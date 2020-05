Semana do Meio Ambiente começa amanhã com programação digital no Estado

A ação, cujo tema é "Os cuidados com o meio ambiente não estão em quarentena", acontece de 1 a 5 de junho com transmissão online

Ações de preservação do meio ambiente serão debatidas nestas semana em MS

O dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, às 10h30, horário de MS, terá uma semana diferente neste ano. Por causa da Covid, os eventos serão todos digitais. A programação da Semana Digital do Meio Ambiente (Sedima) tem como tema "Os cuidados com o meio ambiente não estão em quarentena", e acontece de 1 a 5 de junho com a transmissão on line de debates diários feitos por gestores públicos, técnicos, profissionais e pesquisadores sobre temas como a atuação dos conselhos de gestão ambiental, ICMS Ecológico, resíduos sólidos, consórcios intermunicipais, dentre outros temas, além do lançamento de vídeos.





O secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e André Borges, e o diretor-presidente do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) fazem uma apresentação on line ao vivo sobre a Política Ambiental do Estado. A transmissão poderá ser assistida no Youtube, no canal Semana Digital do Meio Ambiente 2020.





A organização da Sedima é uma ação conjunta de técnicos e órgãos ambientais de 11 municípios sul-mato-grossenses (Chapadão do Sul, Deodápolis, Glória de Dourados, Rio Brilhante, Miranda, Angélica, Terenos, Bela Vista, Bataguassu, Laguna Carapã e Taquarussu), com o apoio institucional da Semagro e do Imasul.





“A agenda ambiental não está de quarentena no Governo do Estado. Ela é fundamental para nossa política estratégica de promover o desenvolvimento sustentável e transformar Mato Grosso do Sul em Estado Carbono Neutro. A iniciativa de organizar a Semana Digital nesse momento da pandemia, demonstra o envolvimento e a preocupação dos municípios com o tema”, comenta o secretário Jaime Verruck.





A transmissão das lives da Semana Digital do Meio Ambiente será feita no Youtube, no canal Semana Digital do Meio Ambiente 2020. A programação e demais atividades será divulgada e compartilhada nas redes sociais do Imasul ( facebook.com/meioambientems ) e da Semagro ( facebook.com/semagroms @semagroms , no Instagram ).





Por Rosana Siqueira