SANESUL| Programa de prevenção e perdas identifica vazamentos 'invisíveis' através de escuta

A Sanesul possui projetos específicos para reduzir cada vez mais as perdas de água tratada

Funcionários de Rio Brilhante passaram por treinamento para identificar a perda física e verificar futuros vazamentos de água. Esta ação já foi realizada em Itaporã, Dourados, Douradina e agora segue para Fátima do Sul. Essas cidades fazem parte do programa da regional de Dourados.





A Sanesul possui projetos específicos para reduzir cada vez mais as perdas, que geralmente ocorrem devido às ligações clandestinas, vazamentos na rede de distribuição, entre outros. O treinamento de prevenção é direcionado a todos os funcionários da Sanesul que atuam no campo.





Com a ajuda de uma “Haste de Escuta”, também chamado de STICK, em poucos minutos é possível identificar se há vazamento na rede enterrada.





“Só em Rio Brilhante foram executadas 83 ordens de serviços em um dia. Identificamos pelo menos cinco vazamentos importantes o que corresponde a 6% do serviço executado em vazamentos invisíveis ou não detectados. É um resultado importante que ajuda a combater vazamentos ainda maiores no futuro”, comenta Paulo César Marques Torraca - Gestor de Apoio Técnico da Sanesul.





Com este monitoramento de escuta é possível evitar danos maiores e emergenciais na rede de abastecimento, como um conserto de ramal ou troca de cavaletes. O treinamento que está sendo executado nas cidades da região Sul do Estado realiza uma vistoria técnica em cerca de 80 a 100 ligações.





“Neste trabalho, também fazemos o acompanhamento comercial. Identificamos se há algum problema na rede de esgoto, no hidrômetro e atualizamos o cadastro do cliente. Um esforço concentrado para ter um mapeamento perto do ideal. É um trabalho de prevenção e resulta em economia”, complementa Everton Junior da Silva – Supervisor e responsável pelo treinamento no campo.





A meta é identificar o maior número possível de vazamentos em um dia e melhorar os trabalhos de entrega de água potável nas cidades operadas pela empresa. Esta é uma metodologia criada de ordem preventiva e todas as unidades estão cumprindo, sendo monitorados pela gestão técnica da regional, cujo objetivo é implantar a cultura preventiva.





ACOM/SANESUL