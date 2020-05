COSTA RICA| Convênio possibilita que seis estudantes de medicina da UFMS façam estágio de 180 dias na rede pública de Saúde, no Município

Um convênio assinado entre a UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – e o Governo do Estado por meio da SES – Secretaria Estadual de Saúde – possibilitou que Costa Rica – MS acolhesse seis estudantes de medicina para estagiarem por 180 dias nas unidades de saúde pública do município.





Parceiro do projeto, o Governo de Costa Rica oferecerá como contrapartida a hospedagem e alimentação dos acadêmicos pelo período que ficarem na cidade, ou seja, seis meses.





“Alugamos um imóvel para eles ficarem mais à vontade. Também vamos oferecer alimentação e em outras necessidades que por ventura possam ter nesses dias que ficarem em nossa cidade”, esclareceu o prefeito Waldeli dos Santos Rosa.





Conforme a secretária de Saúde de Costa Rica, o projeto tem como objetivo levar aos alunos uma experiência da interiorização do SUS – Sistema Único de Saúde. “E neste período de pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) o desafio dos acadêmicos é ainda maior, então não tenho dúvidas que será uma experiência impar na vida profissional deles”, enfatizou Adriana Tobal.





Os futuros médicos serão acompanhados por um profissional da área em cada ESF – Estratégia de Saúde de Família – que realizarem atendimento, bem como na FHCR – Fundação Hospitalar de Costa Rica – durante os plantões.





“Costa Rica foi escolhida pela Secretaria de Estado de Saúde para receber este importante projeto. É gratificante receber esses acadêmicos que vão se formar em outubro deste ano. Então nada mais justo que acolhermos esses futuros médicos para fazerem um estágio nas unidades de saúde com tutores acompanhando todo o trabalho deles”, concluiu Adriana Tobal.





ASSECOM/PMCR