Sanesul inicia novas obras do esgotamento sanitário em Dourados

Três bairros serão contemplados, o Residencial Monte Carlo, Santa Fé e o Novo Parque Alvorada

©DIVULGAÇÃO Ampliação do sistema de esgotamento sanitário em Dourados: Residencial Monte Carlo, Santa Fé e o Novo Parque Alvorada terão cobertura de coleta de esgoto





Em Dourados, a Sanesul deu início em novas obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES. Agora, os bairros Residencial Monte Carlo, Santa Fé e o Novo Parque Alvorada terão cobertura deste serviço, total de 23 km de rede.





Além da rede, há outras melhorias que fazem parte deste grande pacote de obras cujo valor é de R$ 5,4 milhões. A empresa vai fazer 918 novas ligações domiciliares, ou seja, deixar a estrutura necessária para que os ramais da rua possam ser interligados nas residências. Assim, o esgoto coletado das casas seguirá pela rede, por gravidade, até tubulações maiores, que enviam os esgotos até as estações elevatórias e estações de tratamento – ETEs.





Lembrando que, os proprietários ou moradores só podem fazer a ligação da rede residencial após o fim das obras e aviso da concessionária. Leia sobre essa orientação em neste link





‘’Estamos constantemente trabalhando para melhorar os serviços de saneamento em Dourados. Por determinação do Governo do Estado e da nossa Diretoria, estamos ampliando o alcance da rede coletora de esgoto em novos bairros com objetivo de ofertar maior cobertura e alcançar a universalização do serviço para todos os moradores”, comentou o gerente regional Madson Valente.





Este recurso é proveniente do Orçamento Geral da União e próprios da Sanesul, e também será utilizado para outras obras complementares, como a estrutura de coletor de esgoto no Indaiá – Olinda e Jardim Clímax.





A parceria entre o Governo do Estado, por meio da Sanesul, e o município de Dourados, garantem avanços significativos na área de saneamento e o fornecimento de água tratada para toda a cidade, além de coleta e tratamento do esgoto.





No município, o Governo do Estado investe em saneamento, no período de 2015 a 2019, aproximadamente R$ 242 milhões de reais e beneficiando milhares de famílias.





As máquinas e equipes estão no Novo Parque Alvorada, este será o primeiro dos três bairros a receber a rede.





