Receita já recebeu declarações de 44% dos contribuintes

Neste ano, prazo foi prorrogado por causa do coronavírus

A pandemia causada pelo novo coronavírus mexeu com diversos setores econômicos e sociais. No Brasil, a situação não foi diferente. O caos sanitário fez com que o calendário e datas importantes fossem modificadas em razão da crise causada pela doença que já vitimou mais de 20 mil pessoas no país.





Uma dessas alterações prorrogação para a declaração do imposto de renda. Informações do site Valor Diário mostram que, até o momento, 44% dos contribuintes brasileiros já entregaram sua declaração. Isso significa que , 14 milhões de declarações foram recebidas pelos sistemas da Receita Federal, de acordo com o Ministério da Economia. Neste ano, a expectativa é que 32 milhões de contribuintes entreguem declarações.





Devido ao estado de calamidade pública por causa do coronavírus, o governo federal estendeu o prazo de entrega da declaração do IR até 30 de junho.





O vencimento das cotas também foi prorrogado; a primeira vence no dia 30 de junho de 2020, enquanto as demais vencem no último dia útil dos meses seguintes.





Outra informação importante é que a Receita Federal já liberou a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2020, mas mais da metade dos contribuintes ainda não entregaram a declaração





O governo federal estendeu a data de declaração, mas manteve o calendário original de pagamentos. Então, mesmo tendo mais tempo, lembre-se de quem entrega a declaração primeiro tem mais chances de receber a restituição antes.





O programa de preenchimento está disponível para ser baixado tanto em computadores como em celulares e tablets..





Receita espera receber 32 milhões de declarações do IR 2020. Em 2019, foram entregues 30,677 milhões de declarações. Quem atrasar a entrega terá de pagar multa de 1% sobre o imposto devido ao mês. O valor mínimo é de R$ 165,74 e o máximo, de 20% do imposto devido.