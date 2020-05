DOURADOS| Prefeitura estende toque de recolher em 2 horas

©HÉDIO FAZAN A prefeitura de Dourados vai estender o toque de recolher no município. A informação foi repassada na manhã desta segunda-feira (25/5) pelo advogado Alexandre Mantovani, assessor especial da prefeita Délia Razuk (PTB).





A medida será publicada ainda hoje no Diário Oficial e agora começa a funcionar entre 20h e 5h.





O toque de recolher foi implantado no dia 23 de março por tempo indeterminado e acontecia entre as 22h e 5h.





Dourados possui atualmente 152 pessoas infectadas com o coronavírus, segundo dados divulgados pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) desta segunda-feira, além de um óbito de morador local, ocorrido no Tocantins, mas contabilizado no município como parte do protocolo do Ministério da Saúde.





Atualmente, 11 pessoas estão internadas no município com a doença, quatro delas em UTI’s.





Fonte: DOURADOS NEWS

Por: Adriano Moretto