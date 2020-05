Prestações de moradias suspensas na pandemia vão para o final do contrato

Prestações foram suspensas de março a junho, em função dos prejuízos com coronavírus

Moradias populares da Agehab ©DIVULGAÇÃO

As prestações de moradias da Agehab (Agência de Habitação Popular de MS) de março a junho deste ano, que foram suspensas devido a pandemia do coronavírus, vão ser acrescentadas no final do contrato, sem ser consideradas uma infração contratual ou perda de benefícios.





A Agehab publicou as regras para suspensão destas cobranças (prestações), entre elas que o saldo devedor será incorporado ao contrato, tendo a devida correção (monetária), seguindo o índice previsto em lei. A medida (suspensão) foi mais uma forma de amenizar a situação financeira das famílias, que tiveram prejuízos devido a pandemia.





Por esta razão foi suspensas o pagamento das parcelas de março a junho, caso o cliente tenha interesse em adiar estes pagamentos mensais. A regulamentação está portaria de hoje (18), publicada no Diário Oficial do Estado.





Atendimento - A Agehab também divulgou que vai fazer atendimento presencial aos selecionados em empreendimentos habitacionais que já estão em andamento, entre eles das moradias do Sírio Libanês, Portal Laranjeiras, Aero Rancho 7 e 8, que fazem parte do programa Minha Casa, Minha Vida.





Este atendimento será previamente agendado com os beneficiados, e vai ocorrer de forma excepcional, já que os demais (atendimentos) estão suspensos, para seguir as recomendações de proteção e prevenção contra o coronavírus.





Por Leonardo Rocha