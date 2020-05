Preso, homem que matou e enterrou corpo confessa mais 2 crimes

Com ajuda do Corpo de Bombeiros, um dos corpos já foi desenterrado nesta manhã de sexta-feira (15)

Yasmim ao lado do pai, Cleber. Os tiveram a prisão preventiva decretada pela morte de José Leonel

Com previsão preventiva decretada, Cléber de Souza Carvalho, 43 anos, que matou e enterrou o corpo de José Leonel Ferreira dos Santos, 61 anos, para ficar com a casa dele foi preso na madrugada desta sexta-feira (15) por policiais civis e confessou mais dois crimes.





Com ajuda do Corpo de Bombeiros, um dos corpos já foi desenterrado por volta das 3h na Rua Ráza, no Bairro Círio Libanês. Na sequência, as equipes seguiram para desenterrar a outra vítima, numa região próxima à Avenida José Barbosa Rodrigues, no Bairro Santo Amaro. O segundo corpo ainda não foi encontrado.





Cléber estava com prisão preventiva decretada desde a semana passada depois que a filha, Yasmin Natacha Souza de Carvalho, 19 anos, e a mulher, Roselaine Tavares Gonçalves, 40 anos, foram presas em flagrante pela morte de José Leonel. Yasmin relatou à Polícia Civil que José Leonel foi morto em casa, na Vila Nasser, golpeado na nuca com haste de ferro.





Ela e o pai arrastaram o corpo para a varanda e Cléber teria enterrado a vítima em uma cova rasa, nos fundos da casa. Ela e a mãe foram presas por ocultação de cadáver. Roselaine não teria participado, mas tinha conhecimento do crime.

Cléber (camiseta azul) durante as escavações em área próxima à Avenida José Barbosa Rodrigues ©Henrique Kawaminami





