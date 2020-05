HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (15)

Áries - 21/03 a 20/04





A partir de hoje, a Lua Minguante age em seu inferno astral e um 'encosto' pode se apoderar do seu corpo, deixando seu comportamento mais introvertido e ressabiado. A parte do encosto é brincadeira, mas essa influência cósmica pode deixar seu signo, que normalmente é dinâmico e agitado, querendo mais sossego e silêncio, sobretudo no período da manhã. Em compensação, Sol e Plutão formam aspecto exato e positivo hoje, elevando seu lado ambicioso e focado. O desejo de melhorar de vida dará estímulo de sobra para você se dedicar ainda mais à sua carreira. É uma ótima fase para as suas finanças, então, agarre as oportunidades de ganhar mais dinheiro. Como a Lua briga com Mercúrio, convém agir com discrição e não contar seus planos a ninguém. Se está sem um amor, uma paixão proibida deve balançar seu coração. Deus me livre, mas quem me dera! Na relação a dois, invista na sintonia e não dê ouvidos para fofocas. Na intimidade, bom momento para realizar suas fantasias.





Touro - 21/04 a 20/05





O Sol brilha intensamente em seu signo e troca ótimas energias com Plutão, anunciando um momento especial para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Investir nos estudos pode ser muito bom para sua carreira e seu progresso no futuro. Faça cursos online, participe de grupos que estimulem seu aperfeiçoamento e aprenda tudo que puder contribuir para o seu currículo. Você terá pique e desenvoltura para atuar em equipe e exercer sua liderança para atingir uma meta importante, mesmo que seja em trabalho à distância. A Lua em sua 11ª Casa revela ótima sintonia com os amigos, mas o conflito com Mercúrio pede cautela com gastos na parte da tarde. Nos assuntos do coração, pode pintar paixão por alguém da turma. Os astros acentuam seu charme e renovam a cumplicidade no romance. Só evite entrar em discussões desnecessárias com o par.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Seu signo é do tipo racional e vive com mil ideias em mente, mas hoje estará real oficial com o sexto sentido à flor da pele e tende a dar mais valor para as impressões. O recado vem do Sol e de Plutão, que formam aspecto positivo e potencializam a sua intuição. Aproveite para explorar sua percepção, já que você terá mais condições de resolver um problema, vencer desafios e virar o jogo a seu favor em uma situação aparentemente desvantajosa. No trabalho, vai mostrar mais iniciativa, entusiasmo e pode até assumir uma nova tarefa. Força, guerreira! Todavia, Lua e Mercúrio recomendam mais discrição nas conversas à tarde: alguém pode te colocar numa saia justa. No amor, um crush bem-sucedido terá mais chance de ganhar seu coração. Talvez queira manter um romance em segredo. União protegida. Desejos à flor da pele nos momentos íntimos com o mozão.





Câncer - 21/06 a 21/07





Hoje é o Dia Internacional da Família e o céu traz boas energias para o seu lar, além de estimular suas parcerias e os relacionamentos em geral. Sol e Plutão revelam que você vai se preocupar mais com as necessidades alheias e não hesitará para demonstrar o tamanho da sua dedicação. No trabalho, é hora de cooperar e contar com o apoio dos colegas: some forças para alcançar os objetivos em comum. Uma sociedade recebe impulso das estrelas. Também é um dia indicado para agarrar a oportunidade de estudar e se aperfeiçoar no que faz, mas a Lua briga com Urano e Mercúrio à tarde, recomendando mais cuidado com zicas e intrigas. No campo amoroso, uma amizade pode evoluir para romance.ou você pode se envolver com alguém de outra cidade através de conversas online. Na vida a dois, clima de cumplicidade real oficial.





Leão - 22/07 a 22/08





Investir nos interesses profissionais e dar um passo a mais em direção ao sucesso será prioridade para você. O Sol dá sinal verde para suas metas e faz ângulo positivo com Plutão, reforçando as suas qualidades e o seu espírito de luta no trabalho. Sua vitalidade aumenta e é hora de investir nos seus talentos para mostrar do que é capaz. Se há tempos sonha com uma mudança, você que lute, porque chegou a hora de encarar os desafios e tomar uma atitude para que seu ideal se torne realidade. É sempre bom lembrar que as coisas não caem do céu, meus consagrados! Os astros indicam que é você quem pode mudar os rumos da sua vida. Mas atenta: melhor manter discrição sobre seus planos à tarde. A Lua treta com Mercúrio e alerta que há risco de alguém dar com a língua nos dentes. Na paixão, forte atração por alguém da turma ou do trabalho. No romance, as emoções e os desejos vão pegar fogo. É o momento de tirar proveito da sua ousadia para deixar o par sem fôlego!





Virgem - 23/08 a 22/09





Graças aos bons fluidos do Sol, os humilhados serão exaltados e seus caminhos devem se abrir com ótimas chances de alcançar o que deseja hoje. O astro-rei forma aspecto exato e positivo com Plutão, elevando seu otimismo, sua capacidade de realização e ampliando os seus horizontes. Seu entusiasmo e sua vontade de crescer serão invejáveis e vão contagiar quem estiver em contato com você, seja na vida pessoal ou profissional. Motive os colegas e aposte no seu carisma para conseguir o que quer. A fada sensata da Lua promete sucesso em parceria ou sociedade, mas fica em atrito com Mercúrio à tarde, alertando que disputas podem rolar, portanto, procure conciliar interesses. No campo sentimental, o desejo de encontrar a sua alma gêmea e viver uma relação estável será maior: você que lute por isso. Se já achou seu bem, invista na união com paixão e sensualidade.







Libra - 23/09 a 22/10





A Lua começa a dar um rolezinho pelo setor da saúde em seu Horóscopo e revela que é o momento de dar mais atenção ao seu organismo. Como acaba de entrar na fase Minguante, a Lua também recomenda a investir na tranquilidade e evitar situações estressantes para proteger e elevar seu bem-estar. Você vai contar com boas vibrações pela manhã, mas sua energia pode oscilar à tarde: capriche no álcool em gel, na hidratação e cuide-se melhor. Já o Sol fica em sintonia com Plutão, anunciando mudanças positivas e reconciliações em família. Se você brigou com alguém, é hora de deixar as mágoas para trás e se entender com esta pessoa. Pode até ser que sinta vontade de voltar para o grupo da família do WhatsApp, de onde você saiu depois de mais uma treta sobre política. No trabalho, terá disposição e pode iniciar uma nova tarefa ou liderar os colegas num projeto. Encare os desafios como oportunidades. Na paixão, sua sensualidade está no auge e você pode deixar o crush aos seus pés. Vida a dois mais excitante: a intimidade vai pegar fogo!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Sextou e você é privilegiado (a), sim! Hoje os astros conspiram a seu favor e prometem excelentes vibrações para o seu signo, a começar pela Lua, essa fada sensata que dá um rolê pelo seu paraíso. Além de exaltar o hino que são seus talentos, a Lua pisciana traz mais sorte, realça a sua simpatia e seu carisma. O Sol é outro que joga no seu time e fecha na parceria com Plutão, deixando seu lado batalhador e seu poder de convencimento tops. Unir-se a outras pessoas e trocar ideias pode garantir mais vantagens e sucesso para você no trabalho. Há possibilidade de estabelecer parcerias e acordos importantes hoje. Bom momento para fazer uma fezinha, só não aposte alto demais, sobretudo à tarde, quando terá que dobrar a atenção com os gastos. A paixão está no ar e pode invadir seu coração sem pedir licença. Um novo namoro tem boas chances de ficar sério. Na união, cubra o par de carinho e capriche na sedução.





Sagitário - 22/11 a 21/12





O Sol dá um rolê no último decanato de Touro, signo que abriga a Casa da Saúde em seu Horóscopo, garantindo muita vitalidade e disposição para você. Em harmonia com Plutão, o astro-rei recomenda a investir essa sua energia no trabalho e acena com francas possibilidades de melhorias em seus ganhos. Vale até começar um negócio em casa, algo que você possa fazer com seus recursos depois do concluir as suas atividades. A Lua, que age em sua 4ª Casa, deixa seu signo mais focado nos interesses do lar e no convívio com os parentes, mas pede cautela com discussões à tarde: ouça mais, procure se colocar no lugar dos outros e pense duas vezes antes de mandar figurinhas afrontosas em mensagens do Whatsapp. Na paixão, talvez você prefira deixar as paqueras meio de lado hoje. Já no romance, convém ter cuidado com brigas e intromissões da família. Mas a temperatura vai subir muito entre quatro paredes e o sexo promete agradar.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Sol e Plutão formam aspecto exato e positivo hoje, sinal de que nesta sexta os humilhados de "Caprica" serão exaltados! Eles avisam que a sorte vai soprar em sua direção e você pode tirar bom proveito disso. Brilho pessoal, ideias férteis e facilidade para dialogar serão seus trunfos e não só vão te ajudar a se destacar, como também estimularão a se entrosar bem com todo mundo. Compartilhe suas opiniões e divulgue seus interesses, pois será mais fácil conseguir o que quiser. É pra glorificar de pé, hein! A Lua revela que o momento é oportuno para vender seu peixe, defender seus pontos de vista e até negociar melhorias no serviço. Mas alerta que convém abrir os olhos à tarde: não se envolva em fofocas que pode dar ruim pra você. Nos assuntos do coração, pode aguardar boas surpresas na paquera e no romance. A dois, é hora de estimular o diálogo, só que sem tretar..





Aquário - 21/01 a 19/02





O céu anuncia uma fase muito harmoniosa para a sua vida familiar e as principais vibrações chegam do Sol, que está dando um rolê em sua 4ª Casa e tá todo amorzinho com Plutão. Esses astros vão te colocar em conexão com as demandas do seu lar e você saberá atender os anseios das pessoas queridas, já que vai perceber as expectativas dos parentes sem fazer o menor esforço. Também será um bom momento para curtir seu cantinho, organizar suas coisas e recompor suas energias. A Lua, ativa em sua Casa da Fortuna, indica chance de ganhar algum dinheiro e acertar suas contas. Eu ouvi um amém? Só não conte muito com facilidades à tarde: corte gastos e se empenhe mais no serviço. A paquera promete bons papos e encontros estimulantes nas redes sociais. Confie em seu carisma para impressionar o crush. Quem tem par, controlar o ciúme será um grande desafio. Aquário com ciúme? Sai deste corpo que não te pertence!



Peixes - 20/02 a 20/03





Sextou! O Sol troca likes com Plutão e dá sinal verde para você realizar seus sonhos. Eles garantem que não vai faltar pique para defender suas ideias e batalhar por seus interesses. Contatos com pessoas amigas podem dar bom para os seus planos. Notícias de gente querida devem fortalecer suas esperanças e alegrar o seu coração. Talvez prefira dar o primeiro passo e telefonar para quem está distante. Agindo em seu signo, a Lua realça a sua habilidade para negociar, pechinchar e fechar bons acordos no trabalho. Ela também revela que você pode se destacar numa entrevista de emprego, ainda que seja online. À tarde, a Lua se desentende com Mercúrio e alerta para altos e baixos no lar. Para fugir de tretas, uma ótima estratégia é fingir demência. Na paixão, você vai esbanjar simpatia, pode ganhar muitos likes nas redes sociais e atrair paqueras. Clima de entrosamento, parceria e diálogo aberto no romance.



Por João Bidu