PARANAÍBA| Mulher esfaqueada pelo ex-namorado morre na Santa Casa

Valéria Ribeiro, de 30 anos, morreu na Santa Casa de Paranaíba após ser esfaqueada, no começo da noite desta quinta-feira (14). O assassino, identificado como Serginho Silva, seria o ex-namorado da vítima e as informações iniciais são de que ele também teria tentado se matar a facadas.





Em um vídeo filmado por vizinhos, é possível ver o criminoso esfaqueando a vítima na frente da filha dela e logo em seguida a chegada da Polícia Militar no local.





A mulher foi encontrada no chão ensanguentada e o homem pedindo para que os militares o matassem.





O crime ocorreu em residência da Rua Agenor Francisco de Oliveira. Enquanto era conduzido para a viatura o criminoso teria sido agredido por parentes de Valéria, conforme o Jornal Tribuna Livre.

Serginho Silva teria esfaqueada a vítima após acertá-la com 3 tiros

Tanto Silva quanto a mulher foram encaminhados à Santa Casa, onde Valéria morreu durante cirurgia. O criminoso está sob escolta policial e ainda não há uma confirmação se ele de fato ele tentou se matar.





A reportagem entrou em contato com as polícias Civil e Militar do município, mas os policiais evitaram dar mais detalhes sobre o crime.





Valéria é a 15ª vítima de feminicídio em Mato Grosso do Sul neste ano.







Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Adriano Fernandes