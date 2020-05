PANDEMIA| Brasil tem quase 14 mil mortes e casos de coronavírus passam de 202 mil

Somente nas últimas 24 horas foram registrados 844 óbitos relacionados à covid-19

Balanço desta quinta-feira (14) divulgado pelo Ministério da Saúde apontou que o Brasil tem 13.993 mortes e 202.918 casos confirmados de coronavírus.





Somente nas últimas 24 horas foram registrados 844 óbitos relacionados à doença e 13.944 confirmações de pessoas contaminadas.





Mato Grosso do Sul permanece como último colocado nos dois índices, com 452 casos confirmados e 14 óbitos.





Segundo a SES (Secretaria de Estado de Saúde), 32 municípios têm casos da doença. Campo Grande lidera com 167 casos, seguido por Três Lagoas, com 77, e Guia Lopes da Laguna, com 52.





A Capital também registrou o maior número de mortes, cinco até o momento. Os outros óbitos ocorreram em Três Lagoas (3), Batayporã (2), Brasilândia (1), Dourados (1), Paranaíba (1) e Vicentina (1).





Por Gabriel Neris