PARAÍSO DAS ÁGUAS| Município recebeu R$ 115 mil para prevenir e combater novo coronavírus

Parte do recurso ainda está sendo utilizado para prevenir e combater o COVID-19

PAM (Pronto Atendimento Médico) ©DIVULGAÇÃO

Para realizar ações, aquisições e EPIs (Equipamento de Proteção Individual) para a Saúde de Paraíso das Águas, o município foi contemplado até agora, com recursos que somam R$ 115.765,92 (cento e quinze mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos).





De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, este valor foi oriundo de recursos federal, estadual e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul na prevenção e combate ao novo coronavírus.





Federal: R$ 15.783,42





Estadual (através da emenda parlamentar do deputado estadual Eduardo Rocha): R$ 80.000,00





Tribunal de Justiça: R$ 19.982,50





Grande parte deste valor ainda se encontra na conta da Saúde, outra parte já foi investido em aquisições de equipamentos e materiais para a equipe de saúde e de pacientes que apresentarem sintomas.





Serão adquiridos ainda, testes rápidos para auxiliar na testagem da doença.





Paraíso das Águas possui somente um caso confirmado de COVID-19, de uma paciente que realiza tratamento em Campo Grande, onde foi diagnosticada através de dois exames, que testaram positivo. Esta paciente não apresentou nenhum quadro de complicações e segue em isolamento social em sua residência. Recebe todos os cuidados e acompanhamento da equipe de saúde de Paraíso das Águas. Ela chegou ficar internada no hospital Regional por mais de 15 dias, por ser uma paciente de alto risco, porém, após não apresentar sintomas agravantes, foi liberada para casa.





Paraíso das Águas não dispõe de hospital. Somente o PAM (Pronto Atendimento Médico) com equipe médica 24 horas. Casos graves são encaminhados à Fundação Hospitalar de Costa Rica (MS), com quem o município mantém convênio, distante 120 km. O valor do convênio anual com a Fundação Hospitalar de Costa Rica é no valor de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais).





Por Fernando Brito