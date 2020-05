Chuva espanta trabalhadores e Caixa tem poucas pessoas nas filas atrás do auxílio de R$ 600

Quem enfrentou a fila, comemora atendimento rápido

Em uma das agências mais movimentadas da Caixa, fila foi pequena nesta manhã ©Ranziel de Oliveira

Quem decidiu acordar cedo e enfrentar a até então extensa fila da Caixa Econômica Federal na manhã desta quarta-feira (6) teve uma grata surpresa. A fila que na terça-feira (5) dobrava o quarteirão, desta vez tinha poucas pessoas. Os trabalhadores que enfrentaram o tempo chuvoso elogiaram a rapidez no atendimento.





Cintia de Oliveira, de 19 anos, conta que vem à Caixa da rua Marechal Rondon pela segunda vez e nesta quarta-feira (6) conseguiu o que queria: sacou os R$ 600 e vai pagar as contas. Ela conta que na primeira vez que foi à agência bancária, não conseguiu sacar pois não tinha a conta no aplicativo ‘Caixa Tem’.





Desta vez, o atendimento foi rápido e Cintia afirma que já previa que a fila seria pequena. “Ah, quando está chovendo o povo não sai. Foi rápido, consegui resolver hoje”, comemora.





Keyla Cristina é vendedora de salgados e presenciou as filas enormes em frente à Caixa desde o início da pandemia, quando passou a vender salgados no local. Ela conta que foi demitida por causa do coronavírus e a alternativa que encontrou foi vender salgados para aqueles que madrugam e passam horas na fila para receber o benefício.





Desta vez, o cenário foi diferente. Com a chuva, poucos se arriscaram a sair na rua e quem enfrentou o clima, se deu bem.





“Com a chuva e a pandemia, as pessoas ficam em casa mesmo. Sai quem tem que trabalhar, como eu”, diz.





Fonte: Midiamax Por: Mylena Rocha e Ranziel Oliveira