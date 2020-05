PANDEMIA| MS tem 20 novos casos de Covid-19 em um dia, soma 346 e governo pede cuidados a Guia Lopes e Brasilândia

Os dois municípios estão com as maiores incidências do estado. Autoridades em saúde reforçaram atenção e pedem colaboração dos moradores para ficarem em casa.

Mato Grosso do Sul teve 20 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas e já registra 346 infectados pelo novo coronavírus. Os dados foram divulgados neste domingo (10) pelo governo do estado.





De acordo com o governo, apesar de Mato Grosso do Sul ser o estado brasileiro com menos casos de Covid-19, a curva da confirmações da doença continua exponencial e a situação é preocupante, principalmente nos municípios de Brasilândia e Guia Lopes da Laguna, os quais estão com a maior incidência do estado por 100 mil habitantes.





Mato Grosso do Sul está com 3631 casos notificados, 346 confirmados, 71 em investigação, 3.193 descartados, 21 excluídos e 11 óbitos.





De sábado para domingo foram registrados casos novos em:

Brasilândia - 4

Ribas do Rio Pardo - 1

Bonito - 1

São Gabriel do Oeste - 1

Três Lagoas - 2

Bela Vista - 1

Jardim - 1

Guia Lopes da Laguna - 8

Todos essas pessoas estão em isolamento domiciliar e em acompanhamento pelas autoridades em Saúde.





Brasilândia e Guia Lopes





Por conta da alta incidência nestes pequenos dois municípios do interior, o governo do estado pede que os moradores só saiam de casa em casos excepcionais "para que a doença não se alastre". Em Guia Lopes, a prefeitura baixou decreto que permite a saída de casa somente duas vezes por semana.





Para a região de Guia Lopes, vizinha a Bonito e a Jardim, o governo vai ajudar também em infraestrutura. Serão encaminhados veículos para transporte de pacientes, equipamentos de proteção individual e também ventiladores mecânicos.





Contaminações





De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, as reuniões sociais têm contribuído para a proliferação do novo coronavírus.





Em Cassilândia, uma confraternização familiar com parentes de São Paulo, levou à infecção de 9 pessoas do mesmo núcleo. Em Caarapó, um culto com dois moradores também de São Paulo, contaminou ao menos outras 31 pessoas.









Já em Guia Lopes, a maioria dos contaminados é de funcionários de um frigorífico, que suspendeu as atividades temporariamente. Um caminhoneiro contaminado foi até a indústria e acabou disseminando a doença.





