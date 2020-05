Grupo de mais de 500 artistas divulga manifesto em repúdio a declarações de Regina Duarte

Artistas, intelectuais e produtores culturais afirmam que não aceitam 'os ataques reiterados à arte, à ciência e à imprensa, e que não admitem a destruição do setor cultural ou qualquer ameaça à liberdade de expressão'. 'Ela não nos representa', diz grupo ao encerrar o manifesto.

Regina Duarte, secretária especial da Cultura do Ministério da Cidadania ©Isac Nóbrega/PR

Um grupo de mais de quinhentos artistas, intelectuais e produtores culturais divulgou um manifesto de repúdio às palavras e atitudes de Regina Duarte, secretária nacional de Cultura do governo Jair Bolsonaro.





O manifesto foi endossado por atores, cantores, compositores, escritores, roteiristas, cineastas, artistas plásticos, fotógrafos e dançarinos.





Eles declaram que fazem parte da maioria de cidadãs e cidadãos que defende a democracia e apoia a independência das instituições para fazer valer a Constituição de 1988.





O grupo pede respeito aos mortos e àqueles que "lutam pela própria sobrevivência no país devastado pela pandemia e pela nefasta ineficiência do poder público" e diz que "não tolera os crimes cometidos por qualquer governo, que repudia a corrupção e a tortura e que não deseja a volta da ditadura militar".





No manifesto, o grupo também afirma que não aceita "os ataques reiterados à arte, à ciência e à imprensa, e que não admite a destruição do setor cultural ou qualquer ameaça à liberdade de expressão".





O manifesto termina dizendo: "Ela não nos representa."





Leia a íntegra do manifesto:





"Brasil, 08 de maio de 2020





Somos artistas brasileiros e fazemos parte da maioria de cidadãs e cidadãos que defende a democracia e apoia a independência das instituições para fazer valer a Constituição de 1988.





Fazemos parte da maioria que entende a gravidade do momento que estamos vivendo e pedimos respeito aos mortos e àqueles que lutam pela própria sobrevivência no país devastado pela pandemia e pela nefasta ineficiência do poder público.





Fazemos parte da maioria de brasileiros que não tolera os crimes cometidos por qualquer governo, que repudia a corrupção e a tortura e que não deseja a volta da ditadura militar.





Fazemos parte da maioria que não aceita os ataques reiterados à arte, à ciência e à imprensa, e que não admite a destruição do setor cultural ou qualquer ameaça à liberdade de expressão.





Como artistas, intelectuais e produtores culturais, formamos a maioria que repudia as palavras e as atitudes de Regina Duarte como Secretária de Cultura.





Ela não nos representa."



Por Arthur Guimarães, TV Globo