MULTIMARCAS CONSÓRCIOS| Nota de esclarecimento relevante

ESCLARECIMENTO RELEVANTE

A Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda – MULTIMARCAS CONSÓRCIOS, CNPJ 04.124.922/0001-61 - empresa administradora de consórcios, autorizada a formar e a administrar grupos de consórcios pelo Banco Central do Brasil, com matriz/sede em Belo Horizonte - MG, e lojas/representações em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, vem a público prestar este relevante esclarecimento com o objetivo de alertar a todos os consumidores/consorciados do Brasil e ao público em geral.





O fato é que uma cidadã de nome CARLA REJANE FREITAS DA PAIXÃO, da cidade de Salvador - Bahia, ex-consorciada da Multimarcas Consórcios, vem, sistematicamente divulgando comunicados e anúncios difamatórios em suas redes sociais, difamando, caluniando e injuriando injustamente a empresa signatária, cujo objetivo, a toda evidência, é tirar vantagens ilícitas, captando clientes para seu escritório de advocacia.





Contudo, agora a Senhora Carla Paixão decidiu alçar voos mais altos, atingindo não só aos clientes da

Multimarcas Consórcios

, mas de todo o sistema de consórcios do país, ao publicar anúncios em seu Facebook, e em diversos grupos nas redes sociais, sugerindo aos consorciados, sem nenhuma previsão legal, contratual ou jurisprudencial, para requerer junto às administradoras de consórcios, via e-mail, a desistência do consórcio e a restituição dos valores pagos de imediato, sob a alegação da pandemia do coronavírus.





Importante lembrar que a Senhora Carla Paixão, mesmo antes de ser advogada, já vinha exercendo ilegalmente a advocacia, inclusive chegou a ser presa/detida em Salvador - Bahia, por exercício irregular da profissão. Depois, pelo que se sabe, conseguiu fazer o registro de advogada na OAB/BA e vem se utilizando desta forma antiética e vedada pelo estatuto da advocacia, da captação direta de clientes, por meio de anúncios nas redes sociais e outros, usando para isso de falácias, injuria, calúnia e difamação contra a empresa.





A Multimarcas consórcios, com objetivo de evitar qualquer tipo de dúvida e de desacordo comercial, e em respeito aos consumidores brasileiros, se utiliza, em suas vendas, de contratos redigidos em termos claros e objetivos, com cláusulas e frases de advertência, alertando aos consumidores para o correto funcionamento do consórcio.





O ponto mais controvertido no sistema de consórcios, que são as contemplações, é tratado no contrato da Multimarcas Consórcios com muita clareza e transparência. Para isso, a empresa inseriu em todos os seus contratos a frase NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO que, como aqui demonstrado, é escrita em caracteres ostensivos, maiúsculos, na cor vermelha e lançado no contrato bem ao lado do local da assinatura do cliente.





Por outro lado, antes das vendas serem aceitas pela empresa, o Departamento de Controle de Qualidade entra em contato com os clientes, reorientando-os sobre o funcionamento geral do consórcio, com foco principal nas questões das contemplações, deixando claro que, no sistema de consórcios, não há garantia de data de contemplação.





Ou seja, que o consorciado poderá ser contemplado no início, durante ou até no final do grupo. Contudo, diante disso e da previsão contratual e legal de que as contemplações somente ocorrerão nas assembleias mensais, por sorteio geral, por lance ou por encerramento do grupo, fato que, inclusive foi consolidado pela jurisprudência dos tribunais brasileiros, inclusive pelos tribunais superiores, alguns consorciados, que não são contemplados no início do grupo - muitos deles mal orientados e enganados por maus profissionais - vêm se utilizando das redes sociais para captar clientes e depois, pressionar a empresa para obterem vantagens ilícitas.





Outra ação orquestrada por esses maus profissionais é incentivar aos clientes a formularem reclamações junto aos órgãos de Proteção dos Consumidores, sites de reclamações e Banco Central do Brasil. No entanto, a Multimarcas Consórcios, firme em seus propósitos de prestar serviços de qualidade, com ética e honestidade aos consumidores brasileiros, repudia as atitudes desses maus profissionais que enganam aos clientes, prometendo êxitos nas ações, cujos resultados judiciais, em 99% dos casos, não se confirmam.





Em verdade, querem apenas tirar vantagens ilícitas da empresa, captando centenas de clientes para seus escritórios e também dos próprios clientes, vez que, ao final, a maioria das ações são julgadas improcedentes e assim sendo, estes clientes terão de arcar com os ônus das sucumbências das ações.





Deste modo, a Multimarcas Consórcios alerta aos seus clientes e a todos os consumi-dores brasileiros que, ao adquirir consórcios, leiam atentamente o contrato antes de assiná-lo e não acreditem em promessas verbais feitas por quem quer que seja. Ressaltamos novamente que no sistema de consórcios, e na Multimarcas Consórcios, NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO.





Em caso de dúvidas, favor contactar a Matriz/sede da Multimarcas Consórcios, em Belo Horizonte - MG, por meio do telefone (31) 3036-1765, ou pelo e-mail atendimento@multimarcasconsorcios.com.br e falar com a nossa Gerente de Atendimento Ana Melo.





Agradecemos pela atenção dispensada.





MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA - MULTIMARCAS CONSÓRCIOS.