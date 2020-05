AMPLA VISÃO| “A vida é bela”; para os políticos!

EXTREMOS: O jornalista Otávio Neto abordando um caso ‘interessante’. O vereador Luiz F. Sauer (PSD) de Bandeirantes gastou R$53.586,00 de diárias nestes 4 meses em viagens (70 kms) à capital. Cada diária R$458,00. Aliás, ele desabafa: “você ser político não é fácil...nós políticos somos muito malhados!” Já o vereador Renê Venâncio (PSD) de Três Lagoas nada gastou e diz: a tecnologia permite atuar sem viagens e gastos. O Ministério Público Estadual já usa os sinais dos celulares de vereadores captados nas torres ao longo dos percursos para aferir a veracidade destas viagens ‘milagrosas’.





‘DAY AFTER’: Na mídia muitas publicações questionando as mudanças que possam ocorrer nas relações sociais após essa pandemia. Mas não entrarei nesta seara. O meu questionamento é das eventuais lições sobre o funcionamento do Judiciário, Câmaras Municipais, Assembleias Legislativas e Congresso. Será que esses poderes realmente precisam destas grandes e caras estruturas (funcionários/prédios/mobiliário) para poder desenvolver suas atividades? A realidade verificada tem mostrado que não.





CONVENHAMOS! O mundo mudou. Os avanços tecnológicos do mundo digital acoplados aos recursos da internet estão sendo melhor aproveitados pela iniciativa privada e afins. Os congressos cansativos em cidades distantes dos participantes deram. lugar a videoconferências, com mais participantes, melhor aproveitamento e custo zero. Aliás, o Rotary Club-MS promoveu agora uma videoconferência com êxito total.





NOVOS TEMPOS: Mais praticidade e menos custos financeiros. Esse binômio tende a ser o lema de conduta social. Os exemplos estão aí: muitos profissionais exercendo suas atividades praticamente sem sair de casa. O que era utopia é realidade. Daqui para frente deve haver crescente adesão a essa modalidade. A propósito: sobre o Congresso Nacional muitos já questionam sua pesada estrutura e a necessidade de torna-la menos onerosa usando-se mais a internet. Seria realmente uma boa!





1-DA ASSEMBLEIA: Deputado Antônio Vaz (Republicanos): Quer teste rápido do Covid-19 de funcionários da Penitenciária Federal; pede suspensão da cobrança de juros de boletos atrasados na pandemia. Deputado Lucas de Lima (Solidariedade) : irá reunir-se com o Secretário da Saúde; pede isenção de multa no trancamento de matriculas nas faculdades na pandemia; requer distribuição de mascaras aos usuários de ônibus no MS. Deputado Gerson Claro (PP): Votou a favor da reforma previdenciária; líder do Governo atento as ações anti-Covid 19; participa das sessões on-line. Deputado Evander Vendramini (PP): Sua indicação pede agilidade na tramitação do projeto na Câmara sobre o piso salarial de enfermeiros e outros profissionais da saúde; sancionado seu projeto instituindo o Dia da Assembleia de Deus.





‘VALE TUDO’: A pratica resiste. Muitos candidatos dispostos a uma ‘conversinha’ com o eleitor. Os termos da barganha atualizados. Como alerta lembro: eleita vereadora na capital em 2012, Thais Helena (PT- partido da ética) foi condenada por abuso de poder econômico e compra de votos. Perdeu o mandato, pagou multa de 50 salários mínimos, direitos políticos suspensos por 7 anos e ainda foi obrigada a prestar serviços comunitários no Asilo São João Bosco. Quanta humilhação para professora petista!





BARBARIDADES: Duas notícias que repercutiram muito mal junto a população. A primeira diz respeito as prisões de militares de altas patentes acusados de integrarem o esquema de contrabando de cigarros. A segunda; a denúncia do Ministério P. Estadual contra o Juiz de Direito Aldo Ferreira da Silva por supostas vendas de sentenças que teriam causados prejuízos de R$8.792.683,45. Independente das sentenças ao final, elas abalaram a credibilidade das instituições que deveriam ser seriam os pilares da justiça e da segurança. Vergonhoso! E quem irá nos defender agora? O Chapolim Colorado?!





‘A VIDA É BELA’: Ex-senador Waldemir Moka (MDB) irá receber R$6.700,00 brutos de aposentadoria no Senado. Já o ex-senador Delcídio do Amaral (PTB) garantiu seus R$11.500,00 mensais de aposentadoria naquela generosa casa. Quem também se ajeitou foi o ex-ministro Carlos Marun (MDB) que usou dos tentáculos políticos para renovar por 4 anos o mandato de conselheiro de Itaipu com vencimentos privilegiados.





2-DA ASSEMBLEIA: Deputado Capitão Contar (PSL): Votou contra aumento da alíquota da previdência estadual; atento as ações anti-Covid-19 no MS. Deputado Neno Razuk (PTB) Cobra ações eficazes/urgentes da Secretaria de Saúde contra o Covid-19 nas aldeias indígenas: Projeto obriga a comunicação diária dos hospitais aos familiares dos pacientes com o Covid-19. Deputado Lídio Lopes (Solidariedade): Presidindo reuniões da Comissão C, Justiça/ Redação; votou contra o projeto da previdência dos servidores. Deputado José C. Barbosa (DEM): Pela transparência, manifestou-se contra o aumento de comissionados na Sanesul; votou contra o aumento da alíquota da previdência estadual.





MAIS UMA... Outro fato recente com eco eleitoral: a decisão judicial determinando a indisponibilidade de R$190.333.339,73 do ex-governador Puccinelli e outros 19 réus (pessoas físicas e jurídicas) delatados por executivos da JBS num dos feitos resultantes da Operação Lama Asfáltica. O Ministério Público Estadual se baseia nas provas do inquérito da Polícia Federal sobre o recebimento de supostas vantagens ilícitas entre 2007 a 2015 junto a JBS. O caso deve inibir o discurso de Puccinelli em prol do pré-candidato do MDB Marcio Fernandes à prefeitura da capital. Ou não?





DOURADOS: Pesquisa para prefeito, estimulada, no cenário 1: Marçal 30,20% - Barbosinha 17,40% - Délia 11,60% - R. Câmara 8,80% - Racib 1,40% - D. Hall 1,20% - J.Bezerra 1,00% - não sabem/não responderam 28,40%. Cenário 2 estimulada: Marçal 36,40% - Barbosinha 20,60% - R. Câmara 11,00% - não sabem/não responderam 32,00%. Rejeição estimulada: Délia 25,40% - R. Câmara 9,80% - D. Hall 8,60% - Marçal 7,00 – Barbosinha 5,40 – J. Bezerra 2,00% - Racib 1,80%. Não sabem/não responderam 40%. A amostra realizada pela Ranking Pesquisa e Comunicação com 500 pessoas entre 13 e 16 de maio; margem de erro 4,4% para mais ou para menos, índice de confiança de 95% - registrada na Justiça Eleitoral sob nº MS-02090/2020.





FOLCLORE: Deputado da Bahia enviou milhares de cartões de ‘boas festas’ e um deles acabou endereçado a uma mulher já falecida. Indignados, os familiares retribuíram com outro cartão: “Prezado amigo, embora jamais o tenha conhecido durante os meus 78 anos de vida terrena, daqui de além-túmulo, onde me encontro, agradeço o seu gentil cartão esperando encontra-lo muito em breve nessas paragens para um frio aperto de mão. Purgatório, Natal de 2005.”





3-DA ASSEMBLEIA: Deputado Marçal Filho (PSDB): Requer incentivo aos profissionais de saúde; pede criação de incentivos fiscais aos empresários doadores de alimentos durante a pandemia; Deputado José Teixeira (DEM): é seu o projeto instituindo multa aos propagadores de fake News sobre o Covid-19; PL obriga concessionárias públicas a fazerem campanha pela doação de sangue. Deputado Londres Machado (PSD): Ativo na política de prevenção ao Covid-19 nas cidades de sua base eleitoral; presente nas sessões on-line.





EXCESSOS & ABUSOS: Impressionante como alguns prefeitos também estão pegando carona na religião alegando questão de fé, etcetera e tal. Mas no fundo sabe-se que estão mesmo de olho nas eleições. ‘Esquecendo’ que o Estado é laico, eles estão impondo por decreto ilegal o período de jejum e oração como se fosse um remédio eficiente ou decisivo contra o coronavídeo. A expectativa é que a OAB-MS proponha ação para declarar a inconstitucionalidade da medida. Quanto besteirol!





VERDADES: “...( - ) A relação da periferia com a morte é habitual. Esse discurso de que a vida está em risco não surte efeito, porque a vida na periferia é um risco permanente. Com postura de São Tomé, somente quando a morte bate à porta, no caso do coronavírus, essa conscientização é tardia. Favelados, às vezes, só tem a liberdade, e a Covid-19 lhes tirou isso. Mas, se a ideia da morte dentro da periferia é banalizada, fora dela os mortos do asfalto têm nome e família. Na periferia, são números de estatísticas-favela...” ( Manoel Soares – comunicador em Porto Alegre - RS.)







PONTO FINAL: Surpresa na sucessão da capital onde o vereador Vinicius Siqueira é anunciado para concorrer pelo PSL, embora o deputado capitão Contar era tido como o mais provável, aparecendo inclusive em 2º lugar em pesquisas. Um partido novo e com rachaduras visíveis. Outro assunto em destaque foi a aprovação do projeto da reforma da previdência na Assembleia Legislativa unificando a tabela de contribuição em 14% para aliviar o déficit atual de R$30 milhões. Detalhes: 16 votos a favor; 7 contrários e duas abstenções com o fim da isenção aos aposentados. Os tempos são outros.



“Nossa maior saudade hoje talvez seja a de sentir esperança”. (J.P. Cuenca)