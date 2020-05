Identificada professora e filhos que morreram em colisão frontal entre carro e caminhão na BR-262

Vítimas ficaram presas nas ferragens

Foi identificada a mulher que morreu em um acidente na manhã desta quinta-feira (21), na BR-262, próximo ao distrito Garcia em Três Lagoas, aproximadamente 330 quilômetros de Campo Grande. A vítima era a professora Nilda Torales.





A professora estava no carro acompanhada de seus dois filhos que também morreram na colisão. Ela era natural de Porto Murtinho. O acidente teria acontecido durante uma tentativa de ultrapassagem, sendo que Nilda acabou batendo de frente com uma carreta, que vinha no sentido contrário. Com a colisão, as vítimas ficaram presas nas ferragens, e o Corpo de Bombeiros teve de usar desencarcerador para a retirada dos corpos.





No carro não estava outra mulher, como dito anteriormente, e sim a professora com os dois filhos. O nome das crianças não foi divulgado pela polícia. A professora estava seguindo sentido Água Clara.





Nilda era professora e atuava em Três Lagoas. A PRF (Polícia Rodoviária Federal), além dos bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local. O motorista da carreta não teve ferimentos.

