PARAÍSO DAS ÁGUAS| Prefeitura intensificará fiscalização contra aglomerações e descumprimento do decreto vigente do Covid-19

Prefeito e secretários concederam entrevista na rádio FM Paraíso

Prefeito e secretários durante entrevista na FM Paraíso ©Márcio Rogério O prefeito municipal Ivan da Cruz Pereira (Xixi/DEM) e os secretários Juliana Ferrari (Saúde) e Dr. Jefferson de Souza Correa (Educação), participaram do Jornal da FM Paraíso, na manhã desta quinta-feira(21).





Em entrevista as autoridades falaram da preocupação do avanço do Covid-19 em Paraíso das Águas. O município registrou 03 casos confirmados e 02 suspeitos nesta quinta, 21. Foi criado desde o início da pandemia, o comitê de enfrentamento e combate ao Covid-19, formado por médicos, equipe de saúde, de integrantes de segmentos públicos.





Paraíso das Águas foi o primeiro município da região à tomar medidas preventivas contra o novo coronavírus. No dia 22 de março, foi publicado o decreto nº 558/2020, que estabeleceu medidas preventivas de segurança sanitária.





O prefeito Ivan Xixi informou que a partir de agora, a fiscalização será mais intensa. Equipes formadas não só da Secretaria Municipal de Saúde, mas sim de outras secretarias, serão escaladas para realizar rondas pela cidade, com uma fiscalização mais intensa e eficaz, além de contar com o apoio das forças policiais.





Os cidadãos poderão realizar suas denúncias no horário comercial (7h às 11h e das 13h às 17h), no telefone: 0800-648-2345.





Uma nova reunião será realizada também nesta quinta-feira, 21 para definir novos critérios e não foi descartada a possibilidade de ser elaborado e publicado um novo decreto, mais rígido, caso os casos continuem aumentando.





"Infelizmente, algumas pessoas estão negativas à doença, não acreditam na veracidade que existe o vírus, isto dificulta ainda mais nosso controle na prevenção", afirmou o prefeito Ivan Xixi.





Ivan Xixi não deixou de comentar e esclarecer a população quanto aos recursos que estão sendo destinados para o município, que estão sendo aplicados de forma legal, responsável no que houver necessidade na saúde e que existe uma fiscalização séria do Ministério Público na destinação e uso destes recursos.





"Reunimos o comitê, levamos as petições dos comerciantes, empresários e religiosos para discutir um afrouxamento no decreto, que foi estabelecida novas medidas sanitárias. Mas infelizmente, não conseguiremos manter este afrouxamento. Nosso objetivo é primeiramente pensar na vida das pessoas, que não tem preço. Estamos em 10º lugar entre os 79º municípios, em caso de reincidência nos casos de Covid-19", lamentou o prefeito.





O prefeito Ivan Xixi também fez questão de tranquilizar a população e ao mesmo tempo, pediu a compreensão de todos e a conscientização que é necessária e fundamental para não aumentar a transmissão e os casos serem eliminados em Paraíso das Águas.





Na próxima semana a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania, fará a entrega de máscaras para todos os órgãos públicos do município. Na oportunidade o prefeito agradeceu ao apoio da secretária Fabiana dos Santos Pinho Pereira e as doações voluntárias do padre Guilherme Maia e do empresário Tiago da Inova Agrícola na doação de máscaras laváveis.





Educação





O secretário municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, Dr. Jefferson de Souza Correa informou que seguirá recomendações do MEC (Ministério da Educação) e da Secretaria de Estado de Educação. As aulas remotas serão retornadas na próxima segunda-feira (25).





Uma portaria publicada pelo MEC recentemente suspende as aulas presenciais até o dia 30 de junho de 2020.





Fonte: BCN Por: Fernando Brito