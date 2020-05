HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (13)

Áries - 21/03 a 20/04





Novidades chegam de Marte, seu planeta regente. E não, ainda não é uma invasão extraterrestre. É que a partir de hoje o planeta vermelho começa a agir em sua 12ª Casa Astral. Por um lado, isso pode deixar o comportamento do seu signo mais contidão e com tendência a guardar mágoas. Que isso, Áries? Não guarda nem dinheiro, vai guardar mágoas? Por outro lado, a energia marciana vai tornar a sua intuição mais certeira e poderosa. Ouça seu sexto sentido, mas evite tomar decisões de cabeça quente. No último dia da Lua Cheia, ela avisa que convém buscar aliados para conseguir alcançar os seus objetivos. Terá muita criatividade e ideias inovadoras no trabalho, mas deve planejar antes de agir para evitar prejuízos. E fica o alerta: melhor não misturar amizade com dinheiro se não quiser fazer papel de trouxa, ok? Fazer amizade com gente nova, mesmo que nas redes sociais, pode agitar as paqueras. Uma paixão proibida pode ser tentadora e atiçar seus desejos. A dois, invista na paixão e realize suas fantasias.





Touro - 21/04 a 20/05





Marte dará um impulso incrível para você colocar em prática um ambicioso projeto para o futuro, só espero que não seja o de dominar o mundo! Você contará com mais coragem para agir e ousar em suas iniciativas, além de demonstrar mais liderança em suas atividades. Também terá facilidade para encontrar aliados, por isso, conte com os amigos para atingir seus objetivos. Só evite fazer a louca e agir por impulso: planeje as mudanças passo a passo. Com a Lua no ponto mais alto do seu Horóscopo, seus talentos ficam mais visíveis e há chance de conquistar vitórias na vida profissional, portanto, foque nas suas metas e aproveite o momento para se destacar. Nos assuntos do coração, seu entusiasmo vai chamar atenção de um crush especial: é hora de envolver seu alvo e investir num lance promissor. Reforce o companheirismo com a pessoa amada e não perca a chance de inovar no sexo.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Se Marte age em favor das suas metas, você é privilegiado (a), sim! E com isso você será capaz de encarar qualquer desafio para chegar aonde quer. O planeta guerreiro realça suas ambições, fortalece seu lado dinâmico, batalhador e dá garra extra para investir na sua carreira. Foque em seus planos e não perca oportunidades de colocar seus ideais em ação. Pode assumir uma nova responsabilidade e mostrar o tamanho da sua liderança no setor profissional. A Lua também avisa que momento é oportuno para se aperfeiçoar através de cursos, tutoriais e treinamentos. Nos assuntos afetivos, pode pintar uma paixão avassaladora por alguém do trabalho ou por uma pessoa influente. Na união, vai sentir prazer em compartilhar seus interesses com o par e ambos podem ter sucesso em todas as iniciativas que tomarem juntos..





Câncer - 21/06 a 21/07





O desejo de explorar outros horizontes agora deve falar mais alto, mas nada de arrumar as malas e sair viajar porque o Coronga te pega, viu? Tô falando de horizontes profissionais, lugados ao progresso. Então, a dica é ficar de olho em todas as oportunidades de aperfeiçoamento que vão surgir. O recado vem de Marte, que promete experiências estimulantes para o seu crescimento, seja no campo profissional, seja para lapidar seus talentos pessoais. Matricule-se em cursos online, faça treinamentos e aprenda tudo que puder, mesmo que seja na segurança da sua casa. Se quer mudanças, arregace as mangas e você que lute! È hora de sair da zona de conforto e trilhar novos caminhos, mas sem medo do que desconhece. No amor, atração por pessoa amiga, colega ou crush de outra cidade pode ficar irresistível. O romance pede novos estímulos. A Lua em sua Casa do Sexo recomenda a inovar e colocar uma pitada extra de ousadia na intimidade.





Leão - 22/07 a 22/08





Ativo e destemido seu signo sempre foi e agora passa a receber o impulso de Marte para vencer desafios, podendo superar crises, preocupações e começar uma nova etapa. É pra glorificar de pé, hein, Leão! Você tem tudo para entrar em um novo ciclo e deixar pra trás o que empata sua felicidade. Portanto, chegou a hora de colocar em prática as mudanças que tanto deseja para sua vida. Avalie o que realmente quer e dê o primeiro passo. A energia marciana garante coragem e determinação de sobra para você batalhar pelos seus desejos. Porém, nem tudo são flores no dia de hoje. A Lua em seu signo oposto revela que talvez enfrente rivalidades no trabalho. Se chutar o balde, vai ter que ir buscar depois. Por isso, o melhor é ter tato e jogo de cintura para tirar isso de letra. Na paquera, seu carisma e seu lado sensuellen se elevam, sinal de que você vai atrair como ímã e só ficará sem um crush se quiser. No romance, respeite as diferenças de opinião e as coisas fluirão bem. Ouse e surpreenda no sexo.





Virgem - 23/08 a 22/09





Marte começa a dar um rolê em sua 7ª Casa e manda um belo impulso para suas alianças e parcerias. A união faz a força e você tem plenas condições de exercer sua liderança em um projeto, tarefa ou meta em comum, mesmo que esteja trabalhando a distância. Troque informações, experiências e promova a integração com seus parceiros profissionais, pois seu empenho será um exemplo e um estímulo para os colegas. Aproveite a interatividade e aprenda com eles também. Lutem juntos para a conquista de objetivos que possam beneficiar a todos. Hoje a Lua pede para dar mais atenção para a saúde e o bem-estar: explore seu lado zeloso, capriche no álcool gel e cuide-se como deve. No campo sentimental, tudo indica que aaquela música do grupo Revelação que diz 'a paixão me pegou, tentei escapar não consegui' vai ser a mais nova queridinha da sua playlist. É, Virgem, a paixao está no ar e pode pegar seu coração de jeito. Há grande chance de iniciar um namoro ou deixar o romance mais quente e excitante, caso você tenha um par.







Libra - 23/09 a 22/10





É vida agitada e novidade que você quer, @? Então, Toma! Marte, que ingressa hoje em sua 6ª Casa, vai te dar mais dinamismo e disposição, garantindo que você contará com doses extras de coragem e determinação para encarar suas batalhas diárias. O lado indeciso do seu signo tende a diminuir e você vai sentir mais firmeza e segurança para tomar iniciativas e mostrar atitude, especialmente no trabalho.Também terá garra de sobra para buscar uma nova oportunidade, se procura emprego. É pra glorificar de pé, Libra! Sua vitalidade física se fortalece a partir desta quarta. Enquanto isso, a Lua segue no ponto mais positivo do seu Horóscopo e revela: se depender de sorte, você só terá motivos para comemorar. No lado amoroso, vai esbanjar charme e pode fazer alguém próximo se apaixonar. Ótima sintonia na relação a dois, inclusive no sexo. Credo, que delícia!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Mudanças importantes acontecem hoje no céu e quem traz é Marte, que começa a dar um rolê na sua Casa do Prazer, animando o seu astral e anunciando um período mais excitante em sua vida, especialmente no lado amoroso. Mas não vou mentir: você pode enfrentar alguns desafios em família, especialmente se trabalha com parentes ou em casa. Mas não chora, não, coleguinha! A sorte vai soprar para o seu lado nesta fase e até mesmo as tretas mais difíceis vão parecer fáceis de resolver: iniciativa e pode de decisão não vão te faltar. Se você gosta de jogos e sorteios, o momento pode ser bom para arriscar seus palpites e fazer uma fezinha. Agora, é na paquera que a sua estrela vai brilhar mais. Uma paixão pode surgir de repente e invadir o seu coração. Se você já encontrou a sua alma gêmea, prepare-se para uma fase intensa e muito sedutora no relacionamento.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sua relação com os parentes pode ficar mais intensa nos próximos dias e o recado quem manda é Marte, que a partir de hoje passa a se movimentar no setor familiar do seu Horóscopo. O planeta da ação vai deixar seu comportamento mais ativo e dinâmico em casa, podendo resolver muitos assuntos que andam precisando de atenção. Você vai defender as pessoas que estima com unhas e dentes, mas também pode se envolver em tretas com mais facilidade no convívio familiar. Pense bem antes de perder a boa com as tia tudo que postam fake news no grupo da família. Além disso, procure dialogar e evite discutir quando estiver de cabeça quente. No trabalho, também é bom ter cuidado com mal-entendidos. No campo sentimental, a Lua dá um toque: é hora de apostar na simpatia para atrair e conquistar quem deseja. Clima de entrosamento na união e intimidade vibrante com o par. Paixão e desejos vão ferver entre quatro paredes e 50 tons de cinza vai ficar no chinelo!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Discrição é uma marca registrada do seu signo, mas esse seu jeito pode mudar a partir de hoje, quando Marte passa a ocupar sua 3ª Casa Astral, área da comunicação. O planeta vermelho vai deixar a sua sinceridade tinindo e a sua língua bem afiada, por isso, todo cuidado será pouco para não se envolver em conflitos, tretas e discussões acaloradas. Em compensação, sua criatividade estará a mil e será ótima aliada, seja para explorá-la no trabalho, para improvisar soluções inventivas ou ainda para restabelecer o entendimento com quem convive. A Lua garante que a quarta-feira é indicada para batalhar por interesses que envolvam dinheiro, só evite gastar com bobagens - e, sim, isso inclui aquela 'brusinha' que você tava paquerando e que custa uma fortuna. Na conquista, pode se declarar e surpreender alguém. Valorize a segurança na vida a dois. Palavras picantes serão afrodisíacas nas transas com seu love.





Aquário - 21/01 a 19/02





Embora não tenha um perfil materialista e procure tirar proveito dos benefícios materiais para viver como gosta, você tende a sentir um desejo maior de ganhar dinheiro e melhorar sua condição financeira. Nunca critiquei! É que Marte ingressa hoje em sua Casa da Fortuna, dando força, dinamismo e espírito de luta para correr atrás das oportunidades com muita determinação. Pode iniciar um negócio promissor ou alcançar uma conquista no emprego que pode representar uma mudança importante. A Lua, que dá um rolê em seu signo, realça seus talentos e sua originalidade: aproveite para pensar fora da caixa e aposte em suas ideias inovadoras. No entanto, pegue leve em casa e fuja de tretas em família. No amor, vai saber muito bem o que quer e não se contentará com migalhas. Cuide com todo carinho do seu amor, mas tenha cautela para não abusar das cobranças.



Peixes - 20/02 a 20/03





Graças ao poderoso estímulo de Marte, que começa a brilhar em seu signo, você vai acordar superconfiante e esbanjando energia para correr atrás dos seus sonhos. O astro vai te dar vitalidade extra para perseguir seus propósitos e tudo indica que terá muita fé em seu taco para vencer qualquer obstáculo. A Lua prossegue em sua 12ª Casa e fortalece o seu sexto sentido: é o momento de explorar sua intuição para escolher os melhores caminhos a seguir. Só abra os olhos para não fazer papel de trouxa e se deixar enganar por gente falsiane, pois há risco de cair em fofocas, intrigas e mentiras, ok? Na paquera, seu charme vai atrair como ímã e pode deixar aquele admirador secreto aos seus pés. Na relação a dois, o clima esquenta pra valer a partir de hoje. Sinal verde para se render à paixão, investir na seducência e deixar o mozão com os desejos à flor da pele.



Por João Bidu