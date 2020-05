EMPREGOS| Funtrab oferece 159 vagas nesta quarta-feira (13)

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio

A Funtrab (Fundação do Trabalho) oferece nesta quarta-feira (13) 159 vagas de emprego em Campo Grande.

As ofertas são para ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de motorista, ajudante de serralheiro, arte-finalista, assistente administrativo, assistente de vendas, atendente de lojas e mercados, atendente de padaria, atendente de peixaria, auxiliar administrativo, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes, auxiliar de limpeza, auxiliar de marceneiro, auxiliar de padeiro, auxiliar financeiro, auxiliar mecânico de refrigeração, azulejista, azulejista balconista de açougue, capataz na exploração de pecuária, carreteiro, caseiro, chefe de cozinha, churrasqueiro, classificador de madeira e costureira em geral. Veja aqui todas as vagas oferecidas hoje.





Serviço





Os interessados devem se cadastrar na agência localizada na Rua 13 de Maio, nº 2.773, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. Há ofertas ainda para candidatos com deficiência.