EMPREGOS| Funtrab tem 146 vagas para candidatos de todas as escolaridades

A Funtrab (Fundação do Trabalho) de Mato Grosso do Sul oferece nesta quinta-feira (28) 146 vagas de emprego em Campo Grande. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Há oportunidades exclusivas para candidatos com deficiência.





As ofertas são para ajudante de açougueiro, ajudante de serralheiro, arte-finalista, assistente administrativo, atendente de farmácia balconista, atendente de padaria, atendente funerário, auxiliar de contabilidade, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de limpeza, auxiliar de padeiro, auxiliar técnico de refrigeração, azulejista, capataz, carreteiro, caseiro, classificador de madeira, desenhista projetista, gerente de loja e supermercado e mecânico.





Serviço





Os interessados devem se cadastrar na agência que fica na Rua 13 de Maio, nº 2.773, no Centro, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.









