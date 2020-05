GUIA LOPES DA LAGUNA| Após flagra de 3 pacientes com Covid em lotérica, prefeito quer divulgar nomes

Prefeito Jair Scapini durante live ©Reprodução

Após o flagrante de três pacientes com coronavírus em fila da casa lotérica, o prefeito Jair Scapini (PSDB), de Guia Lopes da Laguna, disse que pretende solicitar ao Ministério Público Estadual (MPE) a divulgação de nome de quem quebrar o isolamento.





Durante divulgação do boletim epidemiológico na manhã de hoje (12) em sua rede social, o prefeito falou que está "muito triste". Ele anunciou mais cinco confirmações da doença na cidade, que chega a 39 casos. Guia Lopes tem 9,8 mil habitantes e está localizada entre as cidades de Jardim e Maracaju.





"Encontrei o nosso médico de Guia Lopes da Laguna na madrugada de hoje e ele me passou que encontrou três pessoas com o coronavírus na fila da lotérica", lamentou. Com isso, relatou que vai pedir ao promotor de justiça para divulgar o nome de quem quebrar a quarentena e sair às ruas. "A situação de Guia Lopes está difícil", ressaltou.





Os primeiros casos do vírus na cidade foram confirmados na quarta-feira passada, sendo 12 de uma vez só. A maioria é funcionário de um frigorífico, que teve que ser fechado por 15 dias. Desde então os registros da doença não param de subir. O compartilhamento de tereré foi atribuído pela secretaria de saúde local como um dos fatores para espalhar a doença.





Diante do alarmante aumento de casos de covid-19, o promotor de justiça Allan Carlos Cobacho do Prado emitiu nota de esclarecimento à população que, caso pessoas suspeitas ou com confirmação de coronavírus descumpram o isolamento social, poderão incorrer no crime previsto do artigo 267 do Código Penal, com pena de reclusão de 10 a 15 anos e prisão em flagrante delito.





