Governo prevê a entrega de 1,7 mil casas na Capital neste ano

Ao todo são sete obras de habitação que estão em execução em Campo Grande

Residencial no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande ©Edemir Rodrigues

Apesar da pandemia, o governo estadual prevê entregar 1.724 moradias ainda este ano, em Campo Grande, seguindo o planejamento para o setor de habitação. Entre as moradias estão os residenciais do Portal das Laranjeiras e duas unidades do Bairro Aero Rancho.





O secretário de Gestão Política da Capital, Carlos Alberto Assis, disse que as obras seguem com as medidas de segurança e prevenção contra o coronavírus e que os projetos continuaram para que estas famílias tivessem suas casas próprias, apesar da pandemia. “Seguimos acompanhando e fazendo o possível para que todas sejam entregues até o final do ano”.





Segundo Assis e a diretora-presidente da Agehab (Agência de Habitação Popular), os residenciais Portal das Laranjeiras, no Jardim São Lourenço, e os dois do Aero Rancho, já estão na fase de acabamento, com mais de 90% das atividades concluídas.





O governo informou que cada apartamento terá dois quartos, sala de estar e jantar integrada, banheiro adaptável e área de serviço, com um espaço interno de 47,01 m². A área comum também dispõe de um playground, quadra de esportes de areia e espaço para eventos com banheiros adaptados para pessoas com deficiência.





Estas moradias fazem parte do programa “Minha Casa, Minha Vida”, por meio do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), tendo a devida contrapartida do governo estadual e dos municípios. Segundo o governo, desde o início da gestão já foram entregues 2.813 casas já foram entregues em Campo Grande.





Neste momento estão em execução sete empreendimentos na Capital, entre eles o Portal das Laranjeiras, Sírio Libanês I, II e III, Aero Rancho 7 e 8, Jornalista Armando Tibana, Jardim Mato Grosso e Jardim Canguru.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Leonardo Rocha