BATAGUASSU| Prefeitura instala barreira sanitária na MS-395 em combate a Covid-19

Por determinação do prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB), uma barreira sanitária está em funcionamento desde a última quarta-feira, dia 20 de maio, na rodovia MS-395, no trecho urbano da Avenida Dias Barroso, em Bataguassu, ponto de chegada/saída para Campo Grande e demais municípios da região. O objetivo é controlar o fluxo de pessoas que entram na cidade e impedir a disseminação do novo Coronavírus (Covid-19).





Segundo Caravina, com o apoio de servidores públicos municipais da área da saúde e das forças de segurança pública do Estado (Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros) está sendo feito um monitoramento de visitantes com o bloqueio, que atua semanalmente incluindo finais de semana, das 7 às 18 horas (horário de Brasília). "A ideia é controlar e monitorar uma das entradas da cidade e isolar possíveis pessoas com suspeita da Covid-19", expõe o prefeito.

Durante a abordagem, os motoristas e passageiros são conduzidos a uma entrevista e recebem orientações dos profissionais sobre prevenção à doença, sendo também submetidos a aferição da temperatura corporal. A ação visa averiguar se há risco de contágio iminente e se as pessoas apresentam algum sintoma da doença.





"A barreira sanitária não restringe o direito de ir e vir, mas orientá-os que ao apresentarem sintomas como tosse, febre e problemas respiratórios, todos devem procurar atendimento médico. É orientado também as pessoas que permaneçam em casa, se possível", completa.





O gestor, que é presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) lembra que o Governo do Estado instalou uma barreira sanitária na BR-267, no Posto Fiscal do Distrito de Nova Porto XV, divisa com o Estado de São Paulo, no início do mês de abril, com apoio de servidores da segurança pública (policiais militares e bombeiros militares) além agentes e técnicos da Iagro e da Vigilância Sanitária do Estado. Órgãos municipais, federais e não governamentais também dão suporte aos trabalhos.





CASOS





Até o momento, Bataguassu possui 6 casos confirmados da Covid-19. Três pacientes já foram recuperados da doença. Medidas preventivas com objetivo de evitar a propagação do vírus na cidade como toque de recolher e demais determinações fazem parte das ações instituídas pelo município em enfrentamento à doença.













ASSECOM