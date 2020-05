Ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB morre em Dourados

Osmar Blanco era advogado e presidiu a Comissão de Direitos Humanos

O advogado criminalista e ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos da 4ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Dourados/Itaporã, Osmar Martins Blanco, morreu na tarde desta quarta-feira (20/5). Ele possuía 45 anos e o óbito foi causado por um infarto.





Em nota, a subseção da OAB local encaminhou condolências aos amigos e familiares do profissional.





"Osmar era um profissional de referência da advocacia no município e região e já presidiu a Comissão de Direitos Humanos da 4ª Subseção da OAB Dourados/Itaporã", diz trecho do pronunciamento oficial.





O local do velório e o horário do enterro ainda não foram divulgados. Por causa da pandemia do novo coronavírus, as ações fúnebres podem ser realizadas por apenas 2h.





Confira a nota da OAB local:





A 4ª Subseção da OAB Dourados/Itaporã informa com profundo pesar o falecimento do advogado Osmar Martins Blanco, ocorrido na tarde desta quarta-feira (20). Ele foi vítima de infarto. Enviamos nossas condolências aos amigos e familiares nesse momento de dor.





Em breve informaremos sobre local e horário do velório e sepultamento.





