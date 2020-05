Em momento de pandemia, deputado Pedro Kemp tem aprovada emenda que prorroga pagamento de abono aos servidores estaduais

O abono salarial concedido pelo Governo do Estado tinha um prazo de um ano e venceria agora no dia 31 de maio.

O deputado estadual Pedro Kemp fez uma indicação para o Governo do Estado pra prorrogar mais uma vez o abono salarial de todos os servidores, uma vez que estamos vivendo um momento difícil, que não há nenhuma proposta de reajuste salarial por parte do Governo.





O Governo do Estado mandou um Projeto de Lei prorrogando por mais um ano, ou seja, até 31 de maio do ano que vem.





Mas, acontece que o Governo Bolsonaro está pra sancionar um projeto de lei que proíbe abonos e gratificações aos servidores públicos até 31 de dezembro de 2021.





Portanto, pra não correr o risco dos servidores aqui do Estado perderem o abono em maio do ano que vem, o deputado Pedro Kemp apresentou uma emenda a este projeto do Governo nesta quarta-feira (13) e ela foi aprovada por todos os deputados.





Esta emenda prorroga o abono salarial de todos os servidores públicos até 31 de dezembro de 2021 para que não tivesse o risco dos servidores ficarem sem abono no segundo semestre do ano que vem.





A emenda foi aprovada e agora nós garantimos esse abono para todos os servidores por mais um ano e meio.





ASSECOM