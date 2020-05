Deputado Zé Teixeira intercede por pavimentação asfáltica em bairros de Dourados

©ARQUIVO O deputado estadual Zé Teixeira (DEM), apresentou hoje (13/5) indicação solicitando, em caráter reiterativo, ao Governo do Estado e também para os deputados federais e senadores, a união de esforços na viabilização de recursos visando a abertura e complementação da pavimentação asfáltica da Rua Filinto Müller (final da Rua Albertina de Matos), interligando o Jardim Canaã I ao Anel Viário (Perimetral Norte), em Dourados.





O deputado conta que, em julho de 2019, reivindicou as obras da pavimentação citada, porém, diante da necessidade da realização das obras e, como até o momento não foram iniciadas, ele reiterou a reivindicação.





Zé Teixeira ressalta também que a união de esforços do Executivo Estadual e da Bancada Federal representativa de MS, na viabilização das verbas necessárias ao atendimento, proporcionarão melhorias que contribuem para a qualidade de vida da população e a expansão do desenvolvimento econômico local, “principalmente levando-se em conta o progresso acontecendo em cidades do interior”, finaliza o deputado.





Por: Gustavo Nunes