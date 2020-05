Em entrevista, Regina Duarte dá chilique e canta música da ditadura

A secretária da Cultura minimizou a ditadura e as mortes, e disse que a pasta não é obituário.

©Reprodução / CNN

Depois de ter ficado na corda bamba no governo, a secretária especial de Cultura, Regina Duarte, falou com exclusividade à rede de TV CNN Brasil. Durante a entrevista, a atriz cantou uma música da ditadura militar, minimizou mortes, e teve um chilique ao ouvir um vídeo da atriz Maitê Proença.





"Na humanidade, não para de morrer [gente]. Por que as pessoas ainda ficam ó [chocadas]? Não quero arrastar um cemitério de mortos nas costas", disse.





Em entrevista ao jornalista Daniel Adjuto, em seu gabinete em Brasília, Regina afirmou que não deixará o governo, apesar do momento de crise que viveu com o presidente nas últimas semanas.





Ao longo da conversa, porém, ela começou a cantar Pra Frente Brasil, música associada ao período em que os militares mandavam no país. "Não era gostoso cantar isso?", questionou.





Constrangido, Adjuto tentou argumentar que, no período da ditadura, muitas pessoas foram torturadas, censuradas e até mortas. "Se você falar vida, do lado tem a morte. Sempre houve tortura, censura. Sou leve, estou viva. Estamos vivos, vamos ficar vivos? Não vive quem fica arrastando cordéis de caixões", falou ela.





Provocada sobre o fato de a Secretaria Especial de Cultura não ter soltado nenhuma nota de pesar após as mortes de figuras importantes do país, Regina justificou que tem mandado mensagens para as famílias das vítimas. "Será que eu vou ter que virar obituário? Quantas pessoas a gente está perdendo? Teve uma semana que foram três. Tem pessoas que eu não conheço. Aldir Blanc eu admiro, mas não conheci."





Durante a conversa, os apresentadores Daniela Lima e Reinando Gottino mostraram um vídeo feito hoje, por Maitê Proença, em que cobra diretamente a secretária Regina Duarte.





Irritada, a secretária tirou os fones para não ouvir o que Maitê tinha para dizer. "Não estava combinado nada disso", disse ela. "Vocês estão desenterrando esse vídeo para quê? O que vocês ganham com isso?", completou. "Quem é você para desenterrar a fala de Maitê Proença? Tenho tanta coisa para falar e vocês estão desenterrando mortos", esbravejou.





Depois desse ataque, que ela mesmo classificou como chilique, a entrevista foi encerrada.





NAOM