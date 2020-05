Deputado Cabo Almi solicita recursos governamentais para equipar CTI do Hospital Regional de Naviraí

Preocupado com a saúde pública da população de Naviraí, o deputado Cabo Almi(PT) apresentou hoje (14) requerimento junto a mesa diretora da Assembleia Legislativa, visando a viabilização de recursos financeiros para equipar o Centro de Terapia Intensivo (CTI) do Hospital Regional da cidade de Naviraí, haja vista ser a sétima maior cidade localizada no interior de Mato Grosso do Sul.





O requerimento deve ser encaminhado posteriormente ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e ao secretário de saúde do Estado, Geraldo Resende, para providenciarem os recursos necessários para viabilizar a implantação dos equipamentos de incalculável desejo da população local, pelo grande valor de interesse da saúde pública dos naviraienses.





Cabo Almi lembra que recentemente destinou emenda parlamentar no valor de 80 mil reais para que seja investido no hospital, porém, há a necessidade de mais recursos complementares para atender as demandas existentes, considerando que o Hospital Regional de Naviraí atende também outros municípios vizinhos, por isso, espera a compreensão das autoridades governamentais para atender esta relevante solicitação.





ASSECOM