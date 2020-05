CAARAPÓ| Autorizado o início das obras de recuperação da Av. Dom Pedro II

Autoridades no local das obras de revitalização da Av. Dom Pedro II, em Caarapó ©José Carlos dos Santos

Evento realizado na tarde da última quarta-feira (13), na Câmara de Vereadores de Caarapó, para um pequeno grupo de autoridades e representantes da imprensa local – a presença do público foi controlada por causa da pandemia do novo coronavírus – marcou a autorização para o início dos serviços das obras de revitalização da Avenida Dom Pedro II, sede do município, uma das mais importantes vias de tráfego urbano da cidade. A obra é de responsabilidade do Governo do Estado.





A benfeitoria é resultado de compromisso assumido pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) com a população de Caarapó, através da classe política do município, representada pelo prefeito André Nezzi (PSDB), vice-prefeito Gordo da Tigre (DEM) e a Câmara de Vereadores. A benfeitoria integra o maior pacote de obras dos 43 anos de história do Mato Grosso do Sul, no âmbito do chamado “Governo Presente – Programa de Obras”, lançado no último mês de março, com investimentos de R$ 4,2 bilhões em infraestrutura, saúde, educação e segurança pública, entre outras áreas, nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.





A ordem de serviço, assinada pelo secretário de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, que representou o governador Reinaldo Azambuja, autoriza o início imediato das obras, que absorverão R$ 5.536.698,84 em recursos estaduais. O contrato com a empresa vencedora do certame licitatório – a NK Construtora – prevê a restauração funcional do pavimento – com fresagem (remoção de pavimentos com defeito), reconstrução da base, reforço da sub-base e recapeamento em 21 quadras duplas, ou aproximadamente 3,5 km de extensão. Os trabalhos foram iniciados na manhã desta quinta-feira (14) e, conforme o contrato, o prazo de execução das obras é de dois anos.

©José Carlos dos Santos

Em seu pronunciamento, Eduardo Riedel destacou a ordem de início das obras como “uma resposta à classe política local, que reflete o desejo da população, indicando ao governo do Estado as prioridades para o município”. “Destacamos aqui o apoio do deputado estadual Zé Teixeira nesse processo, intervindo em favor de Caarapó”, pontuou o secretário, acrescentando ainda que “a inclusão de Caarapó no pacote de obras lançado em março é resultado da visão municipalista do governador Reinaldo Azambuja, que vai continuar agindo assim em favor dos municípios de Mato Grosso do Sul”.





Em relação ao balneário municipal – cuja reconstrução gera expectativa da população, Riedel disse que o governo do Estado mantém o compromisso de contribuir. “Até o fim do mandato de Reinaldo Azambuja, esse processo vai avançar”, destacou, afirmando que “tão logo seja apresentado o projeto executivo da obra, será dado o devido tratamento à questão para a realização desse sonho da população de Caarapó”.





O prefeito André Nezzi disse, no seu discurso, que “recebe com grande alegria essa importante obra, que representa um grande ganho para o município”. De acordo com o dirigente, o governador Reinaldo Azambuja está cumprindo os compromissos assumidos. “Eu não esperava outra coisa, considerando que o Reinaldo conhece os problemas dos municípios, já que também foi prefeito, e então a gente está satisfeito com esse tipo de parceria”, disse o prefeito, destacando ainda o apoio do secretário Eduardo Riedel, do deputado Zé Teixeira e da Câmara de Vereadores para o atendimento da demanda.





Para o deputado Zé Teixeira, a obra autorizada é “extremamente” necessária e, pelo estado da pavimentação asfáltica da via, “justifica-se a ação proposta”. “O Reinaldo tem um grande apreço por Caarapó e não teve nenhuma dificuldade em avalizar esse projeto de reconstrução da Avenida Dom Pedro II”, sublinhou o deputado.





O ato de assinatura da autorização das obras da Avenida Dom Pedro II teve ainda a presença do vice-prefeito Gordo da Tigre (DEM), da presidente da Câmara, Marinalva de Souza Farias da Costa, Luiz Macarrão, Gislinho, Gilberto Segóvia, Manezinho, Cido Santos, Pipoca e Nilsinho, todos do PSDB, e Professor Pontinha, do PT. Também prestigiaram o evento o coordenador regional do Governo MS, Inácio Espíndola, e o secretariado do prefeito André Nezzi.

©José Carlos dos Santos





Por: Dilermano Alves