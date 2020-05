Deputado Barbosinha pede cadeiras para atender clientes na fila da Caixa

O deputado Barbosinha (DEM) protocolou nesta segunda-feira (5) indicação à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para que a Casa de Leis do Estado providencie a contratação de empresa para disponibilizar, por meio de locação, assentos onde os clientes que procuram a Caixa Econômica Federal nesse período de pandemia da Covid-19 possam ser atendidos de acordo com os protocolos das autoridades sanitárias.





"Conforme recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde) e das Secretarias de Estado e municipal de Saúde, são necessárias algumas medidas de prevenção por parte das pessoas que, em caso de necessidade, tenham que sair de casa para tratar de assuntos como no caso, nesse momento, do cadastro e recebimento das parcelas do auxílio emergencial criado pelo Governo para acudir as famílias sem situação de dificuldades financeiras", lembra o deputado.





Os assentos teriam que obedecer a distância mínima de 2 metros na distribuição das cadeiras e ser higienizados a cada troca de clientes, "numa ação que deve ser acompanhada, diretamente, além da empresa que locar os equipamentos, pelas equipes de fiscalização da Secretaria municipal de Saúde e a supervisão da Guarda Municipal, que já vem fazendo um trabalho elogiável de monitoramento nesses pontos de aglomeração", justifica Barbosinha.





Por: Luciana Bomfim