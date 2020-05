Delta Biocombustíveis torna-se a 6ª maior emissora de CBios de biodiesel do País com certificação RenovaBio

ANP habilita unidade de Rio Brilhante (MS) a emitir até 266,6 mil créditos de descarbonização (CBios) por ano para 45,85% de sua produção

Instalações da Delta Biocombustíveis (MS) habilitada a emitir 266,6 mil de créditos de descarbonização por ano ©DIVULGAÇÃO

A Delta Biocombustíveis, usina de biodiesel localizada em Rio Brilhante (MS) pertencente ao Grupo Delta Energia, obteve a certificação RenovaBio para emitir até 266,6 mil créditos de descarbonização (CBios) por ano. A habilitação da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) permite à unidade contribuir com a diminuição de emissões de gases de efeito estufa sobre 45,85% de sua produção. Em linha com a política nacional para biocombustíveis, a fábrica se torna a 6ª maior emissora de CBios de biodiesel do Brasil.





“Esta é uma grande conquista que se soma às ações de desenvolvimento social realizadas em nossas unidades para contribuir com o futuro sustentável do País”, diz Silvio Roman, superintendente de Biodiesel do Grupo Delta Energia.





Em operação desde 2010, a fábrica ocupa uma área de 70 mil m² e tem capacidade de produzir até 600 mil litros de combustível limpo por dia. Em 2011, conquistou o Selo Combustível Social, certificação concedida pelo Governo Federal para estimular a inclusão social dos agricultores na cadeia produtiva do biodiesel.





Presença no setor – Em 2019, o Grupo Delta Energia ampliou sua atuação no setor de biodiesel com a aquisição de uma unidade em Cuiabá, no Mato Grosso (MT). A Delta Cuiabá tem capacidade para produzir até 1.000 mil litros de combustível limpo por dia. Juntas, as unidades de Rio Brilhante (MS) e Cuiabá (MT) colocam o Grupo entre os cinco maiores produtores de biodiesel do Brasil, com capacidade de produzir 1,6 milhão de litros de produto diariamente.





Sobre o Grupo Delta Energia





O Grupo Delta Energia, empresa 100% nacional, iniciou suas atividades no segmento de comercialização de energia elétrica em 2001, e consolidou-se como uma das principais organizações do setor. Com carteira de clientes que inclui algumas das maiores indústrias do País, diversificou seu portfólio de negócios nesses 19 anos de atuação, investindo em empresas que agregam sinergias a suas operações. Hoje, além de atuar na comercialização de energia elétrica, está presente no mercado de biocombustíveis, geração de energia e na estruturação dos dois maiores fundos de investimentos em energia do Brasil.





Por: Raquel Carvalho