CCR MSVia| Ação traz conscientização sobre o Covid-19 para caminhoneiros em Campo Grande

Serão oferecidos serviços de saúde e alimentação nesta quinta-feira (14), no km 478 da BR-163/MS, na Capital

Uma ação voltada aos caminhoneiros, desenvolvida pela Texaco com o apoio da CCR MSVia, chega a Campo Grande nesta quinta-feira (14), com serviços gratuitos de saúde, alimentação, além de oferecer orientações importantes sobre as formas de contágio do Covid-19. O evento será realizado até o dia 15, no km 478 da BR-163/MS, próximo ao Posto Caravágio, nas instalações da base do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da CCR MSVia, das 8h30 às 17h.





Em Mato Grosso do Sul, a campanha teve início nesta semana, em São Gabriel do Oeste, com o atendimento a 174 caminhoneiros, que foram contemplados com kits de alimentação e higiene. O projeto é feito em parceria com a Texaco e a Revista Caminhoneiro e percorrerá rodovias sob gestão do Grupo CCR em outros cinco estados.





O objetivo é garantir que os caminhoneiros possam se manter devidamente preparados em sua atividade de trabalho. A Carreta Texaco oferece uma estrutura que abriga ações de conscientização sobre formas de contágio do Covid-19. O veículo percorre, por cerca de 17 dias, trechos de rodovias geridas pela companhia em Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro.

Ao longo do trajeto, a Carreta Texaco 2020 estará posicionada em postos de pesagem e de serviço, além de bases de apoio ao usuário, com uma equipe de profissionais especializados, seguindo todas as orientações de proteção e higiene. Os atendimentos acontecerão na parte externa da carreta e com rígidas normas para evitar aglomerações.





São oferecidos serviços como a verificação de temperatura e atendimento clínico para a constatação inicial de sintomas e orientações para a reeducação de convívio social. Os participantes também poderão contar com dicas de saúde e bem-estar, por vídeo, com instruções para exercícios, alongamentos e atividades combativas ao sedentarismo provocado pelo confinamento e o isolamento social. Haverá, ainda, a distribuição de 9 mil kits de higiene, compostos por álcool gel, sabonete líquido, desinfetante e flanela.





Serviço - Ação Carreta Texaco 2020





Datas: 14 e 15 de maio.





Local: Base do SAU, km 478, BR-163/MS - Campo Grande





Horário: das 8h30 às 17h









ASSECOM/CCR