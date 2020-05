COSTA RICA| Prefeito, secretária de Saúde e secretário Estadual Geraldo Resende inauguram nesta quarta-feira 10 leitos de UTIs na Fundação Hospitalar

Com o objetivo de ampliar o atendimento a pacientes da cidade e da Região Norte, o prefeito Waldeli dos Santos Rosa, o secretário de Estado de Saúde Geraldo Resende e a secretária Municipal de Saúde Adriana Tobal inauguram nesta quarta-feira, 06 de maio de 2020, uma nova ala na FHCR – Fundação Hospitalar de Costa Rica – MS com 10 leitos de UTI – Unidade de Tratamento Intensivo - adultos.





O prefeito de Costa Rica lembra “que essa era uma obra que havíamos planejado para o segundo semestre deste ano, porém com essa pandemia do Covid-19 precisei lançar esse desafio aos nossos secretários de Saúde e Obras e todos se empenharam nessa missão. A gravidade dessa pandemia requer iniciativas rápidas e concretas, e todos nós precisamos estar imbuídos de um único ideal: prevenir a propagação do vírus. Para o futuro sairemos mais fortalecidos e de contrapartida seremos referência em Saúde para a Região Norte”, enfatiza Waldeli.





Não posso deixar de agradecer os vereadores que foram unanimes em aprovar o repasse do Governo Municipal à FHCR. Agradeço ao Governo do Estado por meio da Secretaria Estadual de Saúde. Gratidão a todos os trabalhadores que fizeram com muito empenho mais essa importante obra não só para Costa Rica, mas para a Região Norte do Estado”, enfatizou Waldeli.





Conforme o secretário Estadual de Saúde, Geraldo Resende, essa é a primeira ala de UTI da Região Norte, composta por dez leitos adultos. “Estamos trabalhando para que o Estado esteja o mais preparado possível para o combate da doença. Depois que tudo acabar, sairemos dessa mais fortalecidos”, ressaltou.





“Costa Rica passa a ser a única cidade da Região Norte do Estado que tem 10 leitos de UTIs. Neste primeiro momento será feito atendimento de pacientes infectados pelo Covid-19. Posteriormente, iremos transformá-las em UTIs geral adulto junto ao Ministério da Saúde para que ao passar a pandemia possamos atender pacientes com AVC – Acidente Vascular Cerebral – infartados, politraumatizados, de Costa Rica e cidades vizinhas. Sem dúvidas iremos evitar inúmeros deslocamentos para os grandes centros”, complementou Adriana Tobal.





30 dias





Em 30 dias o Governo de Costa Rica construiu a nova ala da Fundação Hospitalar que será inaugurada nesta quarta-feira (06). O projeto foi elaborado pelo Departamento de Engenharia do Município com orientação do arquiteto do Governo do Estado, Patrick Machado.





Conforme o secretário Municipal de Obras Públicas, engenheiro Civil Renato Barbosa de Melo, responsável pela construção da nova ala que tem 250 metros quadrados na FHCR com dois banheiros e uma sala de descanso para o médico e o companheiro de plantão. “O prefeito deu a missão de entregar a obra em 30 dias e graças à boa equipe, com bons funcionários conseguimos cumprir com sucesso essa missão”, comemora o gestor.





Convênio





Essa conquista se deu por meio de um Convênio assinado entre o Governo Municipal a Fundação Hospitalar de Costa Rica, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da SES – Secretaria de Estado de Saúde e o Governo Federal através do Ministério da Saúde.





O repasse no valor de R$ 1,2 milhões à Fundação Hospitalar foi aprovado por unanimidade pelos vereadores de Costa Rica em sessão extraordinária. O recurso está sendo utilizado para construção da nova ala com 10 leitos adultos de UTIs. Além disso, serão adquiridos móveis, equipamentos e insumos para o funcionamento das unidades.





“Eu e o prefeito Waldeli agradecemos ao governador Reinaldo Azambuja e o secretário Geraldo Resende que não têm medido esforços para ajudar os municípios, não só com equipamentos, com construção, mas principalmente na parte técnica que é o mais importante neste momento”, finalizou Adriana Tobal.





ASSECOM/PMCR