Eldorado Brasil vai doar 22 mil EPIs e 700 litros álcool a instituições de Três Lagoas

Doações serão destinadas ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e à UPA da cidade, além de uma casa de repouso

A Eldorado Brasil Celulose irá doar 22 mil EPIs (equipamentos de proteção individual) e 700 litros de álcool 70%, além de água sanitária, álcool em gel e cestas básicas a duas unidades de saúde e uma casa de repouso de Três Lagoas. Os materiais e mantimentos ajudarão profissionais da saúde, cuidadores e atendidos a se protegerem e enfrentarem a pandemia do novo coronavírus. Serão beneficiados os hospitais Nossa Senhora Auxiliadora e a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, além do Lar de Idosos Eurípedes Barsanulfo.





O hospital e a UPA juntos serão contemplados com, ao todo, 30 termômetros a laser, 21 mil EPIs – luvas, máscaras e sapatilhas descartáveis – e 700 litros de álcool 70%. Já a casa de repouso receberá 16 cestas básicas, 1.000 equipamentos de proteção – máscaras e luvas descartáveis –, 25 litros álcool em gel 70% e mais 20 litros de água sanitária. A entrega dos itens e dos mantimentos acontecerá em maio.





Com um quadro de 689 funcionários, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora realiza 10.000 mil atendimentos por mês. A UPA do município, que conta com 200 profissionais, registra o mesmo volume de atendimento mensal. Já o Lar de Idosos Eurípedes Barsanulfo tem 36 funcionários, que cuidam de 32 idosos.





Além das instituições de Três Lagoas serão beneficiadas ainda outras 22 instituições de dez cidades de Mato Grosso do Sul e de outros dois municípios de São Paulo, onde a Eldorado Brasil mantém operações industriais e florestais. Unidas, as doações totalizam 97 mil EPIs, 165 cestas básicas, 3.175 litros de álcool em gel, 170 termômetros e 220 litros de água sanitária.





Esse reforço chegará a 4.600 trabalhadores de 14 hospitais, que realizam 78 mil atendimentos por mês. Já nas dez casas de repouso contempladas a ajuda vai alcançar 275 profissionais e 329 idosos.





Carinho e conforto aos idosos





Os atendidos do Lar de Idosos Eurípedes Barsanulfo também serão incluídos no programa de acolhimento da Eldorado Brasil, que será realizado por colaboradores da empresa. Os voluntários vão conversar e enviar mensagens de vídeo aos residentes para lhes fazer companhia, levando conforto e carinho em meio ao distanciamento de parentes e amigos que não podem visita-los. Para que o programa funcione bem, a casa de repouso receberá um tablet.





Além disso, tanto o Lar de Idosos Eurípedes Barsanulfo quanto o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e a UPA vão receber um mural feito com a celulose da Eldorado, cheio de mensagens de apoio escritas pelos funcionários da empresa. “Queremos que todos os envolvidos no combate à doença, e que não podem estar ao lado de quem amam neste momento, se sintam abraçados e reconfortados por nós”, afirma Aguinaldo Gomes Ramos Filho, presidente da Eldorado Brasil.





Sobre a Eldorado





A Eldorado Brasil é produtora de celulose branqueada de eucalipto. Com mais de 200 mil hectares de florestas plantadas no Mato Grosso do Sul, tem uma unidade industrial altamente tecnológica em Três Lagoas (MS) com capacidade de produção superior a 1,7 milhão de toneladas de celulose por ano​. Ao todo, mais de 4 mil pessoas trabalham na empresa.





ASSECOM