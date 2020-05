Após solicitação do deputado Lídio Lopes governo inicia obra de asfalto na MS-386

Em meio a esse momento de crise e pandemia o deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) comemora mais uma conquista para a região do Conesul. Após reuniões e reivindicações da população, terá início a obra de asfalto entre os municípios de Iguatemi e Japorã.





Os maquinários já estão em Iguatemi para execução da obra de pavimentação asfáltica da MS-386, trecho de 39 quilômetros entre o Município de Iguatemi e de Japorã. Um investimento no valor de R$ 60.801.845,71 (sessenta milhões, oitocentos e um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos).





“A Pavimentação asfáltica da MS-386, é a realização de um sonho e será muito importante para toda a nossa região”. De acordo com a prefeita de Iguatemi, Patrícia Margatto, a rodovia é utilizada diariamente por moradores e produtores rurais que moram nessa região.





O asfalto na região irá beneficiar os moradores de Iguatemi e Japorã, alem da fronteira com o país vizinho Paraguai, facilitará o acesso à Aldeia Porto Lindo, assentamentos e ao Distrito de Jacareí. Localizada em uma região de solo arenoso que nos períodos chuvosos causa muitos transtornos para quem por ela trafega, a obra trará melhoria no transporte e desenvolvimento da região, uma vez que é utilizada para escoamento da produção agrícola e pelos indígenas que concentram suas compras no comércio local.





Para o deputado Lidio Lopes que é filho de Iguatemi é uma conquista pessoal por ser a sua região. “Sou filho de Iguatemi e estamos sempre participando da solicitação junto ao governo do Estado, e esse asfalto da MS 386 é uma luta em que todos se empenharam, e é uma alegria poder contribuir com meu Estado”.





ASSECOM