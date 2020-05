CAPITAL| Mais de três toneladas de maconha são apreendidas dentro de galpão comercial

De acordo com o DOF, a carga da droga estava dentro de uma carreta que também estava carregada com sacos de farinha de mandioca, em Ponta Porã.

Mais de 3 toneladas de maconha são apreendidas dentro de galpão comercial, em Ponta Porã (MS). — Foto: DOF/Divulgação

Uma carga com mais de 3 toneladas de maconha foi apreendida na noite deste sábado (30), dentro de um galpão comercial, em Ponta Porã, região sul do estado. De acordo com o Departamento de Operações de Fronteira (DOF), a droga estava escondida dentro de uma carreta.





Conforme a ocorrência, policiais militares do DOF, ao passarem por um galpão de um estabelecimento comercial, eles visualizaram o momento em que alguns homens fugiram. Foram realizadas rondas nas proximidades, porém, eles não foram localizados. A ação faz parte da Operação Hórus, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Maconha estava escondida junto com sacos de farinha, em Ponta Porã (MS). — Foto: DOF/Divulgação

Ainda de acordo com o DOF, durante as buscas no galpão, que ficou totalmente abandonado, os militares encontraram a carreta que estava carregada com vários fardos de maconha escondidos ao meio de sacos de farinha de mandioca.





Segundo a ocorrência, cerca de 3,1 toneladas do entorpecente que foram carregadas com o auxílio de uma empilhadeira, que também foi apreendida juntamente com uma motocicleta. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) em Dourados.





Denúncias





O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Conforme o órgão, não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana.





Por G1 MS — Campo Grande