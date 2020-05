Homem é encontrado morto com marcas de tiros no Ceuzinho

É o segundo caso de corpo encontrado próximo a cachoeiras do Córrego Ceroula em um mês

Policial militar no local onde o corpo foi localizado na tarde deste domingo ©Marcos Maluf

Homem ainda não identificado foi encontrado morto a tiros na tarde deste domingo (31) à beira da cachoeira do Ceuzinho, localizada na saída da Rochedo, na zona rural de Campo Grande. A cachoeira fica no Córrego Ceroula, na mesma região do Inferninho, onde também houve encontro de corpo um mês atrás.





Neste domingo, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e quando chegou ao local encontrou a vítima morta. A Polícia Militar foi chamada e aguarda as equipes da Polícia Civil e Perícia Técnica para fazer os primeiros levantamentos sobre o crime.





O corpo foi localizado à beira da cachoeira, na entrada da reserva, onde costumam ser realizadas trilhas pela vegetação. O caso será registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Esse é o segundo corpo localizado na região em menos de 30 dias.





Em investigação - No dia 1º de maio, Gleison da Silva Abreu, 25 anos, foi estrangulado e jogado morto entre as pedras, na Cachoeira do Inferninho. A DEH (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios) apura o caso e ainda não apresentou suspeito do crime.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Viviane Oliveira e Geisy Garnes