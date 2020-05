Briga termina com mulher ferida a tiro, espancamento e carro apedrejado

Na discussão, homem atirou e atingiu a mulher abaixo do ombro direito; filho dele foi espancada pelos vizinhos

Mulher foi atingida por tiro e levada para Santa Casa ©Paulo Francis

Equipes do Batalhão de Choque, PM (Policia Militar) e do Corpo de Bombeiros foram acionados para conter briga de casal que acabou uma mulher ferida a tiro e carro depredado por populares, no bairro Cristo Redentor, em Campo Grande.





A briga aconteceu por volta das 15h30, em uma borracharia na Rua Florisvaldo Vargas. Vizinhos relataram que a mulher, de 40 anos, tem um filho em comum com o borracheiro e foi até à oficina, onde ele mora com outro filho para tirar satisfação por briga anterior.

Equipes do Batalhão de Choque e Bombeiros foram acionadas ©Paulo Francis

O motivo da briga não foi esclarecido pelos vizinhos nem pela equipe da PM ouvida pela reportagem. Na discussão, o homem, armado, atirou pelo menos cinco vezes na direção da ex-mulher e a atingiu abaixo do ombro direito.

Carro foi apedrejado por vizinhos ©Paulo Francis

O socorro foi acionado e uma equipe da PM, duas do Choque e uma do Corpo de Bombeiros. Ele e o filho se esconderam em um terreno próximo, enquanto os vizinhos usaram pedras para atingir o carro dele, um Passat.





Logo após os disparos, o homem jogou a arma fora. A mulher foi socorrida e levada à Santa Casa, consciente e orientada.





O homem foi levado à Polícia Civil. Poucas horas depois o filho dele foi espancado pelos vizinhos e, novamente, o Corpo de Bombeiros foi acionado, desta vez, para socorrer o rapaz.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Silvia Frias e Tainá Jara